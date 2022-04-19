Edirne'de kimsesiz kadının cenazesini belediye başkanı ve beraberindekiler defnetti - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de kimsesiz kadının cenazesini belediye başkanı ve beraberindekiler defnetti

19.04.2022 16:40
Edirne'de kimsesiz kadının cenazesini belediye başkanı ve beraberindekiler defnetti

Keşan ilçesinde kimsesiz kadının cenazesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindekiler tarafından defnedildi.

Keşan ilçesinde kimsesiz kadının cenazesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindekiler tarafından defnedildi.

İlçedeki özel bir bakımevinde kalan Ayten Tutulmaz (64) rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Tutulmaz'ın cenazesi Enez Yolu Mezarlığı'nda, Belediye Başkanı Helvacıoğlu, başkan yardımcısı Tahir Özçınar, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Müslim Çekiç ve belediye personelinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Tutulmaz'ın cenazesine sahip çıktıklarını belirterek, "Kimsesizin evladı olduk, toprağına kavuşturduk. Mekanı cennet olsun. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Şair Bülent Parlak'ın cenazesi yarın defnedilecek Son dakika haberleri | Şair Bülent Parlak'ın cenazesi yarın defnedilecek Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Helvacıoğlu, Cenaze, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kimsesiz kadının cenazesini belediye başkanı ve beraberindekiler defnetti - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:54 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Çolpan ve Erman'ın evlilik haberi kimleri rahatsız edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:50:30. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de kimsesiz kadının cenazesini belediye başkanı ve beraberindekiler defnetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement