Edirne'de park halindeki beton mikseri yandı - Son Dakika
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Edirne'de park halindeki beton mikseri yandı

16.05.2022 20:39

Edirne'de park halindeki beton mikseri yandıEDİRNE Edirne Sanayi Sitesinde park halindeki beton mikserinin motor kısmında yangın çıktı.

Edirne'de park halindeki beton mikseri yandı

EDİRNE Edirne Sanayi Sitesinde park halindeki beton mikserinin motor kısmında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne merkez İstasyon Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sürücüsünün sanayiye tamir için bıraktığı kamyonun motor kısmından yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören çevredeki esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşlar, araçtan bir patlama sesi geldikten sonra dumanlar yükseldiğini ve itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirtti.

Edirne'de park halindeki beton mikseri yandı
Edirne'de park halindeki beton mikseri yandı
Edirne'de park halindeki beton mikseri yandı
Edirne'de park halindeki beton mikseri yandı

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Beton Mikseri, İtfaiye, Yangın, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de park halindeki beton mikseri yandı - Son Dakika


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