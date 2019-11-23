Son Dakika Haberleri: Edirne'de tur midibüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Edirne'de tur midibüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı - Son Dakika

Edirne'de tur midibüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

6 saat önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 30 kişinin taşındığı tur midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu, 8 yolcu yaralandı.

Edirne'de tur midibüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı, System.String[]

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 30 kişinin taşındığı tur midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu, 8 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesinde meydana geldi. Balıkesir'den, tarihi Selimiye Cami ve diğer eserleri gezmek için günü birlik bir tur şirketinin midibüsü ile Edirne'ye gelen 30 kişi, akşam saatlerinde Balıkesir'e gitmek için dönüşe geçti. Osman Tezcan yönetimindeki 10 ACT 780 plakalı midibüs, Uzunköprü'ye 10 kilometre kala sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Şans eseri devrilmeyen midibüs, yaklaşık 500 ilerledikten sonra durabildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Osman Tezcan, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.


Balıkesir, Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 06:11:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de tur midibüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]