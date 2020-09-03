Çeşitli sektörlere salgın tedbirleri ile ilgili eğitimlerin verilmeye devam edileceği kaydedildi.

Keşan TSO üyeleri, Yılmaz'a görevinde başarılar diledi. İlçede Keşan TSO'nun yaptığı çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz 'ı makamında ziyaret etti.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu