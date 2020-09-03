Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Keşan TSO üyeleri, Yılmaz'a görevinde başarılar diledi. İlçede Keşan TSO'nun yaptığı çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verildi.
Yılmaz da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Gıda sektörü temsilcilerine hijyen eğitimi
Keşan'da gıda sektöründe çalışanlara hijyen eğitimi verildi.
Keşan Halk Egˆitimi Merkezi'nin katkısıyla Keşan TSO'da düzenlenen eğitimde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi verildi. Eğitimde sektör çalışanlarına hijyen konusuna özellikle dikkat etmesi gerektiği belirtildi.
Çeşitli sektörlere salgın tedbirleri ile ilgili eğitimlerin verilmeye devam edileceği kaydedildi.
Tesisler için salgınla mücadele yönetimi toplantısı
Keşan ilçesinde, tesisler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele yönetimi toplantısı düzenlendi.
Eğitmen Ebru Urgancıoğlu, Keşan TSO'da düzenlenen toplantıda, pandemi önlemleri, temizlik ve hijyen, tesislerin alması gereken önlemler, güvenilir tesis sertifikası konularında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:53 - Kaynak: AA
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