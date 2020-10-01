Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, KÖYDES programı kapsamında köylerde devam eden çalışmaları inceledi.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, KÖYDES programı kapsamında köylerde devam eden çalışmaları inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, köy ziyaretleri kapsamında Hacıdanişment, Vaysal ve Ömeroba köylerindeki parke taş döşeme çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Süleymandanişment köyündeki depo yapımını inceleyen Çakal, Vaysal ve Ömeroba köylerine bağlanan hayvan sulama yalaklarındaki suyun yeterliliğini de kontrol etti.

İpsala Kaymakamı Güngör'ün köy ziyaretleri

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Sultanköy, Balabancık, Tevfikiye, Karaağaç, Hacıköy, İbriktepe, Pazardere köylerini ziyaret ederek, halk toplantıları yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köylerde incelemelerde bulunarak, muhtarlardan bilgi aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Güngör, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Güngör'e ziyaretlerinde kurum müdürleri de eşlik etti.

AK Parti İl Başkanı İba, Edirne OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, İba, ilk olarak OSB Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OSB'de faaliyet gösteren fabrikaları gezen İba, üretim faaliyetlerini inceledi.

İba'ya ziyaretinde, il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Mehmet Çağatay, Lalapaşa, Edirne, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek, Konferans Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi Bakan Albayrak'tan, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin değerlendirme: YEP'te önceliğimizdi
Koronavirüsü önlemeye yönelik geliştirilen burun spreyinin güvenli olduğu raporlandı Koronavirüsü önlemeye yönelik geliştirilen burun spreyinin güvenli olduğu raporlandı         
16:41
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı         
15:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "idam" açıklaması: Düzenleme bana gelirse onaylarım         
15:23
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı         
13:48
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 17:01:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei