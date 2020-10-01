Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, KÖYDES programı kapsamında köylerde devam eden çalışmaları inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, köy ziyaretleri kapsamında Hacıdanişment, Vaysal ve Ömeroba köylerindeki parke taş döşeme çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Süleymandanişment köyündeki depo yapımını inceleyen Çakal, Vaysal ve Ömeroba köylerine bağlanan hayvan sulama yalaklarındaki suyun yeterliliğini de kontrol etti.

İpsala Kaymakamı Güngör'ün köy ziyaretleri

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Sultanköy, Balabancık, Tevfikiye, Karaağaç, Hacıköy, İbriktepe, Pazardere köylerini ziyaret ederek, halk toplantıları yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köylerde incelemelerde bulunarak, muhtarlardan bilgi aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Güngör, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Güngör'e ziyaretlerinde kurum müdürleri de eşlik etti.

AK Parti İl Başkanı İba, Edirne OSB'de incelemelerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, İba, ilk olarak OSB Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OSB'de faaliyet gösteren fabrikaları gezen İba, üretim faaliyetlerini inceledi.

İba'ya ziyaretinde, il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.