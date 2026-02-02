Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Etkili - Son Dakika
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Etkili

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Etkili
02.02.2026 09:43
Edirne'de kar yağışı etkisini artırırken, eğitime bir gün ara verildi. Karla mücadele sürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar etkili oluyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Yağışla birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri, yollarda karla mücadele çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tüm kademelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Edirne Valiliğince motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin saat 9.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacakları bildirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde kar özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkisini gösterirken, kent merkezinde de hafif şekilde devam ediyor.

Yağışın, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğun olduğu bildirildi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, karın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim ile kent merkezi, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

Tekirdağ'da ise Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ'ın Malkara, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde de eğitime bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Etkili - Son Dakika

