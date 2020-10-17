Edirne Valisi Canalp'ten "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında muhtarların devlet ve millet bütünleşmesinin tesisinde önemli bir yere sahip olduklarını belirtti.

Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözümünde özveri ile görev yapan muhtarların, devletin gören gözü, vatandaşlara dokunan sıcak eli olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Halkımızın teveccühüne mazhar olmak, aynı zamanda muhtarlarımıza büyük sorumluluklar da yüklemektedir. Bu sorumluluk bilinci ile ilimizde de köy ve mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit ederek, hizmet sunma hususunda emeğini esirgemeyen, bizlere köylerin ve mahallelerin gelişimi ve değişimi noktasında çözüm ortaklığı yapan 253 köy ve 95 mahalle muhtarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz projelerimizin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında ve hemşerilerimize en faydalı hizmetlerin götürülmesi noktasında muhtarlarımızın görüş ve önerileri her zaman çok kıymetli olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle gerek milletimizin gerekse devletimizin temsilcisi olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."