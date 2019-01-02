Edremit'te Aylık Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
2 saat önce
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında bu yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka
başkanlığında bu yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Saka, yeni yılın ilk iş gününde ilk toplantısını muhtarlar ile yaparak onlardan gelen istek öneri ve sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Muhtarlar belediye meclis salonundaki toplantıda Saka'ya mahallelerinde olan eksiklikleri aktardı.
Toplantıda konuşan Saka, "47 mahalle muhtarımızla her ay düzenli olarak bir araya gelerek mahallelerimizin sorunları, ihtiyaçları ve yapacağımız çalışmalar hakkında görüştüğümüz muhtarlar toplantısını gerçekleştirdik. Toplantının ardından Doyran
Mahallesi muhtarımız Ali Rıza Sakallı'nın da doğum gününü kutladık." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:13 Kaynak: AA
Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü
Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı
Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı