Son Dakika Haberleri: Edremit'te Aylık Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Edremit'te Aylık Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında bu yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit'te Aylık Muhtarlar Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında bu yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Saka, yeni yılın ilk iş gününde ilk toplantısını muhtarlar ile yaparak onlardan gelen istek öneri ve sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Muhtarlar belediye meclis salonundaki toplantıda Saka'ya mahallelerinde olan eksiklikleri aktardı.

Toplantıda konuşan Saka, "47 mahalle muhtarımızla her ay düzenli olarak bir araya gelerek mahallelerimizin sorunları, ihtiyaçları ve yapacağımız çalışmalar hakkında görüştüğümüz muhtarlar toplantısını gerçekleştirdik. Toplantının ardından Doyran Mahallesi muhtarımız Ali Rıza Sakallı'nın da doğum gününü kutladık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Kamil Saka, Edremit, Güncel
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