Son Dakika Haberleri: Edremit'te Toprak Kayması; Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Edremit'te Toprak Kayması; Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle, istinat duvarı ve ağaçlar iki katlı evin üzerine devrildi.

Edremit'te Toprak Kayması; Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle, istinat duvarı ve ağaçlar iki katlı evin üzerine devrildi. Olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi Boğaz Caddesi'nde öğle saatlerinde yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle cadde üzerindeki istinat duvarı ve üç ağaç, yolun altındaki iki katlı evin üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, yolu trafiğe kapattı. Evin üzerine devrilen istinat duvarı, ağaçlar ve toprak yığınının kaldırılması için çalışma başlatıldı. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:17 Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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