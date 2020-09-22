Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Arkas Spor: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Arkas Spor 'u konuk eden Bingöl Solhan Spor, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

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