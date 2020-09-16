Eğitim-Bir-Sen Soma Temsilciliğinden, Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Soma Temsilciliği, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sendikanın Soma temsilcisi Nurullah Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip camiasının uluslararası düzeyde kabul gördüğünü kaydetti.

Mütercimler'i şiddetle kınadıklarını belirten Kahraman, "28 Şubat zihniyetindeki bu faşist düşüncelere hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimizi ve tüm bu iftiralara hakaretlere karşı tepkisiz kalmayacağımızı belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nurullah Kahraman,Soma Adliyesine giderek, dilekçelerini Cumhuriyet Savcılığına teslim ettiklerini bildirdi.