Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza - Son Dakika

Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza

16.01.2021 09:53

Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza Covid-19 Destek Bilgi ve Danışma Hattı'nda 'öğretmen alo'su Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan 31 öğretmen, gönüllü olarak Covid-19 Destek, Bilgi ve Danışma Hattı'nda çalışıyor.

Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza

Covid-19 Destek Bilgi ve Danışma Hattı'nda 'öğretmen alo'su

SAMSUN - Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan 31 öğretmen, gönüllü olarak Covid-19 Destek, Bilgi ve Danışma Hattı'nda çalışıyor.

Samsun'da mart ayında 112 Acil Çağrı Merkezi binası içerisinde Covid-19 Destek, Bilgi ve Danışma Hattı kuruldu. Korona virüs döneminde gelen çağrıların fazla olması ve sağlık çalışanların telefon yükü artması nedeniyle personel ihtiyacı ortaya çıktı. Samsun'da bulunan eğitim camiasından ise sağlıkçılara destek geldi. 31 gönüllü öğretmen sağlıkçılara destek vermek amacıyla Covid-19 Destek Bilgi ve Danışma Hattı'nda görev yapmaya başladı. Kurulduğu günden bugüne kadar binlerce kişiye korona virüs ile ilgili destek veren birimde görev yapan öğretmenler seve seve görev yaptıklarını belirttiler.

"Arkadaşlarımızın yükünü hafifletmiş olduk"

Covid-19 Destek ve Danışma Hattı'nda görev yapan Çocuk Gelişimi Öğretmeni Zehra Aydın, "Görevlendirme amaçlı böyle bir süreçten geçtik. Bizden gönüllü olmamızı istediler. 'Gönüllü olmak isteyen varsa gelerek bize yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz' dediler. Biz de bu değerlendirmeyi göze aldık ve gelerek arkadaşlarımızın yükünü hafifletmek istedik. Sağlıkçı arkadaşlarımız bu süreçte zaten yeterince yorulmuşlardı. Bu süreci en hafif şekilde atlatmaları adına biz de bu sürece dahil olduk. Onların yükü bu sayede biraz olsun hafiflemiş oldu" dedi.

"Seve seve geliriz"

Atatürk Teknik ve Mesleki Lisesi Müdür Yardımcı Okan Dilsiz, "Bu zorlu süreçte bizlerden talepte bulundular. Burada görevlendirilmek için seve seve geldik. Buradaki sağlıkçı arkadaşlarımızın işleri gerçekten çok zor. Bizler de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlardan çok şeyler öğreniyoruz. Halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aşı sürecinde de bilgilendirmelere devam edeceğiz. Çalışma sürecinde bir kişi 25- 30 çağrı alabiliyor" diye konuştu.

"Elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"

Sosyal Bilgiler Öğretmen Yasemin Can ise, "İhtiyaç olduğu için buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Vatandaşlarımızın çağrıları cevap vermeye çalışıyoruz. Yönlendirmeler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Gönüllü öğretmenler ile sağlıkçılar korona virüse karşı omuz omuza mücadele veriyor.

Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza
Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza
Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza
Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza

Koronavirüs, 112 Acil, Samsun, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza - Son Dakika


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