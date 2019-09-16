Eğitimde beceri atölyeleri

Çankırı'da İlköğretim Haftası kutlandı

ÇANKIRI - Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk, 2023 Eğitim Vizyonu bileşenlerini uygulamaya taşımak üzere birçok çalışma yapıldığını belirterek, "Bunlardan bazıları bu yıl uygulamaya konulacak olan tasarım beceri atölyeleri, müze ve okul dışı öğrenme imkanları okul profil değerlendirme mesleki teknik eğitim sektörleriyle yapılan iş birliği çalışmalarıdır" dedi.

Çankırı'da yeni açılan İstiklal Yolu İlkokulunda İlköğretim Haftası kutlamaları yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "İlimiz genelinde 27 bin 986 öğrencimiz; 181 kurumumuzda, bin 715 meslektaşımızın rehberliği, 900 personelimizin yanı başımızdaki desteği ile eğitim ve öğretimlerine başlamışlardır. İlimiz genelinde 244 bin 454 ücretsiz ders kitabı dağıtımı tamamlanmış, 2 bin 251 öğrencimize taşıma imkanı sunulmuş, 357 öğrencimize sıcak öğle yemeği hizmeti sağlanmış, okullarımızın donatım ihtiyaçları ve 36 okulumuzun onarımı 4 milyon 210 bin TL ile tamamlanmış, hiçbir öğrencimizin ilimiz genelinde yurt problemi kalmamıştır. Atama döneminde ilimiz kadrolarına farklı branşlarda 98 öğretmenimiz/meslektaşımız daha katılmıştır" diye konuştu.

2023 Eğitim Vizyonu

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk ise, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2023 Vizyonumuz kamuoyu ile paylaşıldı. Bu vizyonda bir yandan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma iddiası doğrultusunda eğitim hedeflerimiz açıklanmış, diğer yandan bu hedeflere giden yol haritamız ortaya konulmuştur. Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında toplumumuzun tüm taraflarıyla çalışma yapılmış ve Eğitim Vizyonumuzun uygulama süreçleri tamamlanmıştır. Akademik becerinin yanında sanatsal sportif açıdan da başarılı olmaya önem verilmektedir. Eğitim Vizyonumuzun bileşenleri uygulamaya taşımak üzere birçok çalışma yapılmaktadır. Bunlardan bazıları bu yıl uygulamaya konulacak olan tasarım beceri atölyeleri, müze ve okul dışı öğrenme imkanları okul profil değerlendirme mesleki teknik eğitim sektörleriyle yapılan iş birliği çalışmalarıdır. Tasarım beceri atölyeleri hedefimizin bir yandan temel yaşam becerileri edinmeleri diğer yandan da öğrendiklerini atölye çalışmalarında uygulamaları çalışmalarıdır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşma sonrasında okul öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu. Gösteriler sonrasında protokol üyeleri tarafından okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri ziyaret edilerek başarı temennisinde bulunuldu.

Yapılan Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, STK temsilcileri ve veliler katıldı.