EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da yangının ardından art arda paylaşımlar yaparak hükümete "Uçaklar nerede?" sorusunu yöneltti. Gökbakar'ın paylaşımlarından sonra "Şahan" ismi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. "Allah belanı versin Şahan" etiketi altında kullanıcılar binlerce yorumda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü de yapılan paylaşımları mercek altına alarak paylaşımda bulunan hesapların önemli bir kısmının bot hesaplar olduğunu tespit etti.

"DEZENFORMASYON FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR"

Marmaris'te meydana gelen orman yangınıyla ilgili EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı belirtildi.

"SUÇ UNSURU İÇEREN PAYLAŞIMLARIN KULLANICILARI TESPİT EDİLDİ"

Açıklamada, kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bot hesaplar aracılığıyla yayıldığı aktarılarak, "Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kaydedildi.

22 BİNDEN FAZLA HESAPTAN PAYLAŞIM YAPILDI

Yangınla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, Marmaris etiketi kullanılarak 22 bin 787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı, bu hesapların yüzde 59.42'sinin bot hesaplar olduğu aktarıldı.

ÇOĞU HESABIN BOT HESAP OLDUĞU BELİRLENDİ

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "'Orman' kelimesi kullanılarak 16 bin 31 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 67.38'inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir. 'Yanan' kelimesi kullanılarak 17 bin 235 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 56.1'inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir. 'Uçaklar' kelimesi kullanılarak 3 bin 571 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 71.74'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

ŞAHAN KELİMESİ DİKKAT ÇEKTİ

'Şahan' kelimesi kullanılarak 10 bin 723 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 57,14'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir. 'Otel' kelimesi kullanılarak 5 bin 709 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 54.55'inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir."