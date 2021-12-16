Üye Girişi
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı - Son Dakika

Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

16.12.2021 08:55
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Osmaniye'de girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek için sağ omzunun üzerine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan şüpheli suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek için sağ omzunun üzerine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Aralık tarihinde Osmaniye'de gerçekleştirilen ehliyet sınavında, bir şahsın şüpheli davranışlarından dolayı kopya çektiğinden şüphelenen görevliler polisi aradı. Görevlilerin ihbarı üzerine sınav merkezine giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. isimli şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın sağ omuz üzerine yerleştirilmiş wifi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.

Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde kopya düzeneğini 8 bin TL karşılığında hazırlattığını söyledi. Bunun üzerine O.S. ile irtibatlı olduğu tespit edilen F.Ş., Ş.T. ve İ.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Wifi destekli ses ve görüntü kaydeden düzenek ve 8 bin lira paraya el konulurken, şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Selçuk Kaya/ İHA)

Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Kaçakçılık, Osmaniye, Ehliyet, Aralık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:07 Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,25 TL
08:52 Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?
08:48 Sadakatsiz'de ortalık birbirine girdi! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı
08:47 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar tarihi rekorunu güncelledi
08:43 Burcu Biricik'ten itiraf gibi sözler! Nalan'dan sıkılmış
08:28 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek
08:18 2000'li yıllarda daha yüksekmiş! Asgari ücretin 300 doların altında kalacağı kesinleşti
08:04 16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:01 Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak
07:52 O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler netleşti
Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL         
09:08
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı         
07:32
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı         
15:03
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 09:16:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement