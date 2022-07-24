Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

24.07.2022 20:53
Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nden Ereğli Kapı Mahallesi'ne giden ehliyetsiz sürücü Mustafa Arda Ö.'nün (17) idaresindeki 68 KS 038 plakalı Volkswagen marka otomobil Ereğli Kapı Mahallesi'nden Paşacık Mahallesi istikametine seyreden Leyla B. (28) yönetimindeki 68 BB 099 plakalı Skoda marka otomobille çarptı. Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjde yolun karşısına geçmek için bekleyen Percihan B.'ye (55) çarptı. Otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisi sonucu yaşlı yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Mustafa Arda, Aksaray, Selçuk, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika
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