(Ek Görüntü ve Bilgilerle)ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek Görüntü ve Bilgilerle)ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

(Ek Görüntü ve Bilgilerle)ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

6 saat önce

Zeytinburnu'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

(Ek Görüntü ve Bilgilerle)ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ, System.String[]

Zeytinburnu'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay sırasında ofiste bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili polisin başlattığı çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olay, akşam 16.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bürgen Güneş(46) adlı kadın, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı(54)'nın 20 katlı binanın ikinci katındaki ofisine geldi. Odaya geçen kadın ile Selahattin Beydaşlı, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

ÖNCE ADAMI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bürgen Güneş'in, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurarak öldürüp aynı silahı başına dayayarak intihar ettiği iddia edildi. Bu sırada ofisin diğer odalarında bulunan 3 kişi silah seslerini duyunca çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ofise gelen 112 ekipleri, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste ve Beydaşlı'ya ait park halindeki otomobilde incelemelerde bulunurken, o sırada ofiste bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Mali müşavirlik yapan Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi. Selahattin Beydaşlı'nın yakınlarının olay yerine gelerek gözyaşı döktükleri görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-İfadesi alınmak üzere karakola götürülenler

-Binadan görüntü

-Polisin araçta inceleme yapması (Selahattin Beydaşlı'ya ait araç)

-Cenazelerin çıkarılması

-Beydaşlı'nın yakınlarından görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti
Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var

Son Dakika Haberleri
04:40 Manisa'da polis olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
04:12 Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
03:58 BM Libya'da sivillerin hedef alınmasından endişeli - Son Dakika
03:47 Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralı - Son Dakika
03:36 Dorse hırsızlarına suçüstü 4 tutuklama - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 05:10:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Ek Görüntü ve Bilgilerle)ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]