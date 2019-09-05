Ek yerleştirmede uzmanından uyarı: 20 lirayı yatırmayı unutmayın

İSTANBUL, (DHA) ' Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, ek tercih yapan öğrencilerin ilgili bankalara 20 lira yatırmaları uyarısında bulundu. Karahancı, 'Tercih yaptıktan sonra ücreti yatırmayan öğrencilerin tercihleri geçersiz sayılacak' dedi.

YÖK'ün yayınladığı '2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olarak açıklandı. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak. Konuya ilişkin bilgi vererek, tercih yapacak öğrencilere önerilerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, 'Ek yerleştirme üniversite sürecinde olan öğrencilere verilmiş ikinci bir şanstır' diye konuştu.

200 BİN BOŞ KONTENJAN VAR

Boşta kalan öğrencilere tercih yapmalarını öneren Karahancı, 'Öğrencilerin bu şansı mutlaka değerlendirmeleri gerekiyor. İlk yerleştirmeden yaklaşık 210 bin öğrenci açıkta kaldı. 200 bine yakın da boş kontenjan var. O yüzden öğrencilerin tercih yapmalarını tavsiye ediyorum. Dikkatli tercih yaptıklarında mutlaka üniversitelere yerleşebilirler' ifadelerini kullandı.

TERCİHLER 5-11 EYLÜL ARASINDA

Tercih ücretini yatırmayan öğrencilerin tercihlerinin geçersiz olacağını belirten Pelin Karahancı, '5-11 Eylül tarihleri arasında öğrencilerin sisteme tercihlerini girmeleri gerekiyor. 12 Eylül'e kadar da ek tercih yaptıkları için 20 lira yatırmaları lazım. Tercih kılavuzunda hangi bankaya yatıracakları yazılı, detaylı bilgi var. Tercih yaptıktan sonra ücreti yatırmayan öğrencilerin tercihleri geçersiz sayılacak' dedi.

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKNLER

Karahancı, 'Öğrencilerin dikkat etmesi gereken iki husus var. İlki, adayların puanlarına dikkat etmesi gerekiyor. Hangi bölümü tercih edecekler' Hangi bölümleri tercih etmeye hakları var? Bunun bilmeleri gerekiyor. Öğrencinin puanı tercih etmek istediği bölümün puanından düşük ise o bölümü tercih edemez. İstediği bölümün puanından daha yüksek puanı olması lazım. İkincisi ise, tercih kılavuzunda bölümün karşından bir puan yoksa öğrenci o bölümü puanı ne olursa olsun tercih edebiliyor? diye konuştu.

YERLEŞEN ÖĞRENCİNİN EK TERCİH HAKKI YOK

Yerleşen fakat üniversitesini veya bölümünü beğenmeyen öğrencilerin ek tercih hakkı olmadığını söyleyen Karahancı, 'Öğrencilerin bu dönemde en çok sorduğu soru, 'Ek yerleştirme döneminde yeniden tercih yapabilir miyim" İlk yerleştirmede yerleşen öğrenci üniversitesinden memnun olmayabiliyor veya bursunu beğenmiyor. İlk yerleştirmede yerleşen öğrenci, ek yerleştirmede tercih yapma hakkı yok. O öğrencilerin sonraki süreçte yatay geçiş yoluna başvurması gerekiyor? ifadelerini kullandı.

AİLELERE TAVSİYELER

İlk yerleştirmede öğrencilerin tercih yaparken daha seçici davrandığını belirten Karahancı, 'Bu yıl öğrenciler bilinçli tercih yaptı. Gitmek istemedikleri bölümleri yazmadılar. Tercih yapmak isteyen öğrenci için boş kontenjanı olan çok bölüm var. Hangi bölümü istiyorsa öğrenci, doğru tercih yapması gerekiyor. 200 bin boş kontenjanın içinde kendisine bir yer bulacaktır. Aileler çocuklarına güvenmelidir. Tercih yaparken. Çocuklarını çok fazla etkilemesinler. Çünkü öğrenciler kendi yeteneklerini, ilgilerini daha iyi biliyor. Aileler bu nokta çocuklarına destek olmalılar' dedi.