Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor - Son Dakika
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Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor

20.03.2022 17:29
Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki vatandaşı bulmak için AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki vatandaşı bulmak için AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünde Serdar Çöçü'den (40) haber alamayan yakınları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Çöçü'nün son görüldüğü İmrili köyü yakınlarında arama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ekipleri, paletli araçlarla arazide arama yaparken, AKUT'da dron yardımıyla Çöçü'nün izini bulmaya çalışıyor. 12 ekipten oluşan jandarma da köy yakınlarındaki metruk binalar ve dere yataklarında arama yaptı.

İmrili köyü muhtarı Hanifi Sivrikaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri arama yapıyor. Elinden geldiğince ilgi gösteriyor. Şu ana kadar daha sonuç alınamadı. Dün saat 7 gibi yola çıkış yaptığını görüyorlar. Kameralardan bakmışlar geri dönüş yok. Ondan sonra aramalar başladı" dedi. - KIRIKKALE

Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor
Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor
Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor
Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor
Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor
Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor

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Kırıkkale, Jandarma, Delice, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler seferber oldu: Kayıp şahıs her yerde aranıyor - Son Dakika


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