Üye Girişi
Ekmek almaya çıkan 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Ekmek almaya çıkan 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti

25.01.2022 21:58

Muğla'da marketten ekmek almasının ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki adam, tır çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Bodrum ilçesi Gürece Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde marketten ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Girgin'e, Nadir U.(25) yönetimindeki 07 ZJ 021 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Girgin kanlar içerinde kaldı.

Ekmek almaya giden 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu yaşamanı yitirdi

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Bekir Girgin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ekmek almaya giden 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu yaşamanı yitirdi

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen Girgin'in yakınları sinir krizi geçirdi. Girgin'in aldığı ekmeğin ise yanında durması yakınları tarafından üzüntüye neden oldu. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Girgin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Nadir U.'yu ifadesi için polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ekmek almaya çıkan 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Ekmek almaya çıkan 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Ekmek almaya çıkan 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek almaya çıkan 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


Elmas'tan canlı yayına damga vuran sözler! Fatih Terim'e Torrent'i anlatmış ama eksik Elmas'tan canlı yayına damga vuran sözler! Fatih Terim'e Torrent'i anlatmış ama eksik         
21:52
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
21:52 Elmas'tan canlı yayına damga vuran sözler! Fatih Terim'e Torrent'i anlatmış ama eksik
21:35 Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!
21:15 Kılıçdaroğlu'ndan istifası istenen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek
21:09 Müge Anlı'da "Abdestimi bozdun" diyerek kendine aşık ettiği 60 yaşındaki kadını dolandırdı
21:04 Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç
20:55 AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz
20:55 Canlı yayında ekibini fırçalayan Fatih Altaylı'dan Burak Elmas'a özür
20:55 Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu
20:18 İBB Sözcüsü Ongun'dan hem kendi hem de İmamoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt
20:14 Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 22:02:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ekmek almaya çıkan 79 yaşındaki adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement