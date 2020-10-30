Ekmek yapımı sonrası korkutan yangın - Son Dakika

Ekmek yapımı sonrası korkutan yangın

30.10.2020 17:45
Ekmek yapımı sonrası korkutan yangın, System.String[]

Adıyaman'da, odunlukta yapılan ev ekmeği sonrası çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da, odunlukta yapılan ev ekmeği sonrası çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Çimen Köyü yakınlarında bulunan Ö.K'ye ait odunlukta ev ekmeği yapımı sonrasında tamamen söndürülmeyen ateşten kaynaklı yangın meydana geldi. Odunlukta başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunluktan maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Ekmek yapımı sonrası korkutan yangın
Ekmek yapımı sonrası korkutan yangın

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek yapımı sonrası korkutan yangın - Son Dakika


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