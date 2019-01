Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı - Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek , "Krize, korkarak değil, cesaretle kendimize bir yol bularak çıkacağımız inancıyla bakıyoruz." dedi.Perinçek, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Konferans Salonu'nda, gazeteci yazar Murat Taşkın'ın moderatörlüğünde düzenlenen Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "kriz" başlığını altın fırsat diye okuduğunu söyledi.Krizin içindeki fırsat ve çözümleri görmenin önemli olduğunu dile getiren Perinçek, "Krize korkarak bakmayalım. Krizin karşısında fazla ezilmeyelim ve moralimiz bozulmasın." ifadelerini kullandı.Perinçek, geçmişte yaşanan kriz dönemlerini hatırlatarak, yaşanan bütün bu dönemlerin üstesinden gelindiğini, krizden, ayakta, büyük ataklarla çıkıldığını aktardı. Türkiye 'nin tarihsel birikimleri hakkında bilgi veren Perinçek, "O nedenle krize, korkarak değil, cesaretle kendimize bir yol bularak çıkacağımız inancıyla bakıyoruz." diye konuştu.Perinçek, ülkenin ekonomisi hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Ekonomi ne demek, insan ihtiyaçlarını karşılamak. Üreterek karşılayabilirsin. İthal ederek hiçbir şeyi karşılayamazsın. İthal ederek borçlanırsınız, ondan sonra da o borçlanmanın bir sınırı vardır. Çünkü siz ödeme kabiliyetinizi ancak üretimle kazanabilirsiniz." diye konuştu.Borcu borçla kapatmanın da bir çıkmaz olduğunu vurgulayan Perinçek, borçlanma ekonomisi hakkında bilgilendirmede bulundu.Perinçek, üretime yarayan, üretimi artıran her şeyin doğru, üretime balta vuran her şeyin ise yanlış olduğunu belirterek, krizden üretimi artırmak dışında bir çözümle çıkmanın mümkün olmadığına işaret etti. İhracat için üretim odaklı düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Perinçek, şunları söyledi:"İhracat yapmak için üretim yapmamız lazım. Fındığı üç kat artırırsak fındık ihracatını artırabiliriz. Öyleyse biz ihracata kafayı takmak değil, üretime kafayı takacağız ki ihracatımızı büyütelim, dış ödemeler dengemizi dengeli bir hale getirelim. En temel mesele bu. İkincisi ise tarımımızı destekleyeceğiz."Perinçek, üretim odaklı ekonomi modeli, karma ekonomi ve ekonomiyle güvenlik açısından denge hakkında da açıklamalarda bulundu.Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan da Türkiye'deki ekonominin eğitim, üretim ve ihracat olmak üzere üç ana başlıkta yorumlanması gerektiğini anlattı.Türkiye'nin dış borç stoku, mali koşulları ve ihracat rakamları hakkında bilgi veren Gürdoğan, ekonominin yeniden çıkışa geçmesi için eğitim, üretim ve ihracat alanında yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmede bulundu.Ulusal Fındık Konseyi Başkanı ve TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de Türkiye'nin fındık, üzüm, kayısı gibi kendine has tarımsal ürünlerinin daha iyi noktaya taşınması gerektiğini vurguladı.Üretimin önemli olduğunu işaret eden Arslantürk, "Bugüne kadar daha iyisine ulaşmak için çaba ve gayret içerisinde olduk ve bununla ilgili de çok çalışacağız, çok üreteceğiz, çok satacağız ve biz kazanacağız dedik." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından program, soru cevap kısmıyla sona erdi.