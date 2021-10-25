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Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçilere maaşlarını buğdayla verecek - Son Dakika

Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçilere maaşlarını buğdayla verecek

25.10.2021 10:56
Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçilere maaşlarını buğdayla verecek

Ekonomik yönden zor zamanlar yaşayan Afganistan'da yoksullara iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek bir projede, çalışacak işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verilecek.

Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Rıyazettin Şerifi, 40 bin kişiye istihdam sağlayacak "İş Karşılığında Buğday Projesi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, Afganistan'ın ekonomik yönden zor günler geçirdiğine işaret etti.

PROJENİN İKİ AMACI VAR

Söz konusu projenin öncelikle Kabil ve çevresinde daha sonra 34 ilde uygulanacağını belirten Şerifi, şöyle devam etti:

"Bu projenin iki amacı var. Birincisi, işsizlere istihdam oluşturmak, yoksullara iş imkanı sağlayarak ailelerine ekmek götürmelerine yardımcı olmak. İkincisi, Kabil yazın yeraltı su kaynakları bakımından sıkıntı çekiyor veya yağmur yağdığında şehrin sokaklarını sel götürüyor. Bu nedenle başkent etrafındaki dağlar ve tepelerde çukurlar kazıyor, sel yollarına küçük barajlar kuruyoruz. Böylece bir taraftan seli önlerken, diğer taraftan toprağın su tutmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek

MEVCUT BUĞDAY İŞ MUKABİLİNDE YOKSUL HALKA DAĞITILACAK

Afganistan'da devlete ait depolarda 55 bin ton buğday bulunduğunun altını çizen Şerifi, mevcut buğdayı iş mukabilinde yoksul halka dağıtmak için bu projeyi planladıklarını vurguladı. Şerifi, "2 aylık proje kapsamında çalışan işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verilecek" dedi.

AÇILIŞA TALİBAN'IN ÖNEMLİ İSİMLERİ KATILDI

Projenin açılışına Taliban yönetimi Ziraat Bakan Vekili Abdurrahman Raşid, Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid ve Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkanı Abdurrahman Ataş da katıldı.

Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçilere maaşlarını buğdayla verecek

Afganistan, İstihdam, Taliban, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçilere maaşlarını buğdayla verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçilere maaşlarını buğdayla verecek - Son Dakika
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