Ekonomik ve siyasi kriz girdabındaki Lübnanlılar yasa dışı göçe yöneliyor - Son Dakika

Ekonomik ve siyasi kriz girdabındaki Lübnanlılar yasa dışı göçe yöneliyor

Lübnan'da ekonomik ve siyasi kriz, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamayla zirveye çıkarken, yasa dışı yollarla ülke dışına göç etmeye çalışanların sayısında ciddi artış yaşanıyor.

Lübnan'da ekonomik ve siyasi kriz, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamayla zirveye çıkarken, yasa dışı yollarla ülke dışına göç etmeye çalışanların sayısında ciddi artış yaşanıyor.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, ağustos ayında başkent Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamayla derinden sarsıldı.

Patlama, çok sayıda can kaybı ve büyük zarara yol açmakla kalmadı, geçen yıl ekim ayından bu yana ekonomik ve siyasi taleplerle halk protestolarına katılan gençlerde, derin bir hayal kırıklığı ve öfkeye de neden oldu.

Lübnan'da iyi bir yaşam umudunu kaybeden ve çareyi başka bir ülkeye göç etmekte arayan gençler, ailelerine daha iyi bir hayat imkanı sunabilmek için yasa dışı yollarla tehlikeli deniz yolculuklarını göze almaya başladı.

Son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 6 botla ülkeye gelen 115 düzensiz göçmeni Lübnan'a geri gönderdi.

GKRY, daha sonra yaptığı açıklamada, Lübnan kıyılarından sığınmacılarla yüklü teknelerin gelmesini engellemenin yollarını görüşmek üzere Beyrut'a bir heyet göndereceğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise GKRY'ye yapılan insan kaçakçılığı girişiminin engellendiği duyuruldu.

Gençler başarısız göç girişimlerini anlattı

Lübnan'a geri getirilen gençlerden adını tam olarak paylaşmak istemeyen A.H., fakirlik yüzünden yasa dışı yollarla göç yoluna başvurduğunu söyledi.

Lübnan'da 13 dolar için 14 saat çalışmak zorunda olduğunu, bunun da yetersiz kaldığını ifade eden A.H., "Arkadaşlarım ve ben, bu ülkeden gitmekten başka bir şey istemiyoruz. Küçük bir tekneyle yeniden kaçmaya çalışacağız. Bu ülke bizim değil sadece siyasetçilerin." diye konuştu.

Ülkesinden umudunu kesen genç Lübnanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan'da belki yiyecek ve içecek alabilecek kadar kazanabilirim. Ama çocuklarıma iyi bir gelecek sunamam. Bu yüzden gitmek zorundayım."

Zorlu yolculuk

Daha iyi bir yaşam hayaliyle çıktıkları tehlikeli ve zorlu yolculuklarını AA muhabirine anlatan M.İ. ise çileli yolun 80 saat sürdüğünü belirtti.

M.İ., "GKRY'ye ulaştık. Orada 5 gün kaldık. Bizi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra tekrar gemilere bindirdiler. Şoke olduk. Lübnan'a geri yolladılar." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Lübnanlı ise bu iş için kaçakçılara 3 bin 400 dolar ödediğini ve parasını geri alamadığını söyledi.

Suriyeli bir genç de GKRY sahillerine ulaşmak için 8 bin dolar ödediğini belirterek, "Lübnan'da yalnızım. Tüm ailem Suriye'de ve onların yanına gidemiyorum." dedi.

Trabluslu balıkçı Mustafa Hüseyin ise neden yasa dışı göçe yöneldiğini, "Yeterli param olsa bu şekilde göç eder, ailemi ve kendimi riske atar mıydım!" diye anlattı.

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların desteğiyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevini alan Mustafa Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracağını vadetmişti..

Ekonomik ve siyasi kriz girdabındaki Lübnanlılar yasa dışı göçe yöneliyor

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik ve siyasi kriz girdabındaki Lübnanlılar yasa dışı göçe yöneliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları yok sayılmak isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları yok sayılmak isteniyor         
18:33
Yoldaki lastiğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, hayatını kaybetti Yoldaki lastiğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, hayatını kaybetti         
17:33
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi         
16:50
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 19:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomik ve siyasi kriz girdabındaki Lübnanlılar yasa dışı göçe yöneliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei