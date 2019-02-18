El Öpüp, Hayır Duası Aldılar!

Beylerbeyi Köyü'nün ileri gelen sakinlerinden Hasan Kızmaz ve İrfan Öztürk'ü evinde ziyaret eden Yılmaz ve Turan el

Yılmaz ve Turan, Beylerbeyi Köyü'nde, İlçe SKM Başkanı Nurullah Yılmaz, Beylerbeyi Muhtarı Musa Yener, kurucu ilçe yönetiminden İbrahim Öztürk, geçmiş dönem ilçe başkanı Yunus Özder, belediye başkan aday adaylarından Faruk Özaydın ile birlikte ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

GÜCÜMÜZ, DUALARINIZ

Yılmaz ve Turan ilk olarak Beylerbeyi Köyü'nün ileri gelen sakinlerinden Hasan Kızmaz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yılmaz ve Turan ayrıca Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ilimizin manevi büyüklerinden İrfan Öztürk'ün evine de konuk oldu. Ziyaretlerde el öpüp, hayır duası alan Yılmaz ve Turan, Beylerbeyi Köyü'nün ileri gelenlerinden olan Hasan Kızmaz ve İrfan Öztürk'ün önerilerini de dikkatle dinlediler.