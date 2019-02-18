El Öpüp, Hayır Duası Aldılar!
29 dakika önce
Yerel seçime yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Kandıra'da AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan önemli temaslarda bulundu.
Beylerbeyi Köyü'nün ileri gelen sakinlerinden Hasan Kızmaz ve İrfan Öztürk'ü evinde ziyaret eden Yılmaz ve Turan el
Yılmaz ve Turan, Beylerbeyi Köyü'nde, İlçe SKM Başkanı Nurullah Yılmaz, Beylerbeyi Muhtarı Musa Yener, kurucu ilçe yönetiminden İbrahim Öztürk, geçmiş dönem ilçe başkanı Yunus Özder, belediye başkan aday adaylarından Faruk Özaydın ile birlikte ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
GÜCÜMÜZ, DUALARINIZ
Yılmaz ve Turan ilk olarak Beylerbeyi Köyü'nün ileri gelen sakinlerinden Hasan Kızmaz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yılmaz ve Turan ayrıca Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ilimizin manevi büyüklerinden İrfan Öztürk'ün evine de konuk oldu. Ziyaretlerde el öpüp, hayır duası alan Yılmaz ve Turan, Beylerbeyi Köyü'nün ileri gelenlerinden olan Hasan Kızmaz ve İrfan Öztürk'ün önerilerini de dikkatle dinlediler.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:54 Kaynak: Bültenler
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