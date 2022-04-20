Elazığ'da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı

20.04.2022 10:04
Elazığ'da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı

Elazığ'da merkeze bağlı Hankendi köyü Yenikonak Mahallesi'nde çapa motoru ve kangal köpeğini çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da merkeze bağlı Hankendi köyü Yenikonak Mahallesi'nde çapa motoru ve kangal köpeğini çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Hankendi köyü Yenikonak Mahallesi'nde ikamet eden Y.D.'nin çapa motoru ve kangal cinsi köpeğinin çalındığı ihbarını aldı. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelileri tespit ederek evlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan çapa motoru ve kangal köpeği sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı
Elazığ'da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı

YORUMLAR
500
Erzurum Valisi Memiş, iftarını jandarma karakolunda açtı Erzurum Valisi Memiş, iftarını jandarma karakolunda açtı Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Yenikonak, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
09:45 Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
09:25 Destan yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer
09:14 Masumlar Apartmanı dün akşam sevenleriyle buluştu! Naci ve Safiye yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyor!
09:10 İslam Memiş'in dolar tahmini piyasayı alt üst edecek: Temmuzda 20 TL'yi aşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:16:52. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement