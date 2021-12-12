Elazığ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı - Son Dakika

Elazığ'da etkili olan sis nedeniyle kentin üst kısımları adeta gözden kayboldu.

Kentte birkaç gündür etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini zaman zaman düşürürken, daha yüksek kesimlerde ise güzel manzaralar oluşturdu.

Bu alanlardan biri de tarihi Harput Mahallesi.

Ziyaretçiler her yıl kış aylarında Harput Mahallesi'nde sisin kapladığı alanlarda oluşan manzarayı seyretmek için bölgeyi ziyaret ediyor.