ELAZIĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI

03.08.2022 12:09
ELAZIĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 36 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 36 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Palu ilçesinde kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, 36 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI - Son Dakika

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