İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Palu ilçesinde kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, 36 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ELAZIĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI - Son Dakika

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