Elazığ'da kamyonet çaldıklarıyla iddiasıyla yakalanan 2 zanlından biri tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da kamyonet çaldıklarıyla iddiasıyla yakalanan 2 zanlından biri tutuklandı

14.08.2022 20:54
Elazığ'da kamyonet çaldıklarıyla iddiasıyla yakalanan 2 zanlından biri tutuklandı

Elazığ'da park halindeki kamyoneti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Elazığ'da park halindeki kamyoneti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde park halindeki bir kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından kamyonetin yerini tespit eden ekipler, şüpheliler H.U. (19) ve A.B'yi (29) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonet de sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da kamyonet çaldıklarıyla iddiasıyla yakalanan 2 zanlından biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kamyonet çaldıklarıyla iddiasıyla yakalanan 2 zanlından biri tutuklandı - Son Dakika
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