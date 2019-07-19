Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yaralı baykuş tedavi altına alındı
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Elazığ'da yaralı baykuş tedavi altına alındı

4 dakika önce

Elazığ'da, yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Elazığ'da yaralı baykuş tedavi altına alındı, System.String[]
Elazığ'da, yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, beraberindekiler ile Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında bulunan Saklıkapı Kanyonu'nu gezdikleri sırada yaralı halde baykuş gördü.

Kaldırım ve Demirdağ'ın bir süre ilgi gösterdiği baykuş, jandarmaya teslim edilerek tedavisinin yapılması için FÜ Hayvan Hastanesi'ne gönderildi
Fırat Üniversitesi, Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:20 Kaynak: AA
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