Elazığ'da yaralı baykuş tedavi altına alındı

Elazığ'da, yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Elazığ'da, yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, beraberindekiler ile Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında bulunan Saklıkapı Kanyonu'nu gezdikleri sırada yaralı halde baykuş gördü.



Kaldırım ve Demirdağ'ın bir süre ilgi gösterdiği baykuş, jandarmaya teslim edilerek tedavisinin yapılması için FÜ Hayvan Hastanesi'ne gönderildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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