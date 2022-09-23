Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı

Öğleden sonra Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada, durağa yanaşan 21 BF 101 plakalı belediye otobüsünün şoförü, yolcuları indirdi. Bu sırada otomatik orta kapıya elbisesi takılan Nuran Nerede (71), eliyle uyarmak için araca vurdu. Ancak durumu fark etmeyen sürücü hareket edince Nuran Nerede, otobüsün altında kaldı. Tepkiler üzerine sürücü M.D. kaçarak polis merkezine sığındı.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Nuran Nerede'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nuran Nerede'nin cansız bedeni, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, bazı kişilerin otobüse saldırması üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen cadde, trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Nuran Nerede'nin elbisesini ve terliklerini aldı. Otobüs ise bölgeye gelen başka sürücü tarafından götürüldü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, M.D.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

BELEDİYE OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.45 sularında, Büyükşehir Belediyemize ait A3 hattımızda çalışan 21 BF 101 plakalı yolcu otobüsümüz Ofis semti Kasaplar Durağı'nda yolcu indirdiği sırada elim bir kaza gerçekleşmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşımız N.N. sağlık ekiplerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır. Kaza sonrası otobüs şoförümüz M.D. vatandaşlarımızın tepkisi nedeniyle karakola sığındığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.