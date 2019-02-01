Elektrik Kablolarından Çıkan Yangın Korkuttu
50 dakika önce
Elektrik kablolarından çıkan yangın korkuttu 2 katlı binada dairenin büyük bir kısmı yandıDENİZLİ - Denizli'de 2 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonrası bir daire kullanılamaz hale geldi.
Elektrik kablolarından çıkan yangın korkuttu
2 katlı binada dairenin büyük bir kısmı yandı
DENİZLİ - Denizli
'de 2 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonrası bir daire kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale
ilçesi Aktepe
Mahallesi 2404 Sokak'ta Ayhan Erkaya isimli vatandaşa ait 2 katlı binanın üst katından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler hızlıca yangına müdahale etti. Olayda, binanın ikinci katının büyük bir bölümü ile çatı yanarken, ekipler yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası yangını kontrol altına alabildi. Yangının ilk belirlemelere göre çatı kısmındaki elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:43 Kaynak: İHA
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