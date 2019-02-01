Son Dakika Haberleri: Elektrik Kablolarından Çıkan Yangın Korkuttu

Elektrik Kablolarından Çıkan Yangın Korkuttu

50 dakika önce

Elektrik kablolarından çıkan yangın korkuttu 2 katlı binada dairenin büyük bir kısmı yandıDENİZLİ - Denizli'de 2 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonrası bir daire kullanılamaz hale geldi.

Elektrik Kablolarından Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Elektrik kablolarından çıkan yangın korkuttu
2 katlı binada dairenin büyük bir kısmı yandı

DENİZLİ - Denizli'de 2 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonrası bir daire kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi 2404 Sokak'ta Ayhan Erkaya isimli vatandaşa ait 2 katlı binanın üst katından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler hızlıca yangına müdahale etti. Olayda, binanın ikinci katının büyük bir bölümü ile çatı yanarken, ekipler yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası yangını kontrol altına alabildi. Yangının ilk belirlemelere göre çatı kısmındaki elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti Denizli'de Beş Ayaklı ve Altı Tırnaklı Olarak Dünyaya Gelen Kuzu, Görenleri Şaşırttı

Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 01:33:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik Kablolarından Çıkan Yangın Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]