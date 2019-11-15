Elektrikli süpürgede standartlar değişiyor

İSTANBUL - Modern teknolojiyi evlere taşıyan Fakir Hausgerate, ev ve ortam temizliğinde hava hijyeni sağlayan ve dünya üzerinde bir ilk olan ESF Teknolojisi ile geliştirilmiş Filter Pro Toz Torbasız Süpürge'sini tüketicilerle buluşturdu.

Son yılların popüler süpürge modellerinden toz torbasız süpürge kategorisinde, standartları değiştirecek ESF Teknolojisi ile damga vuran Fakir Hausgerate, yeni süpürge tasarımı Fakir Filter Pro'yu İstanbul'da bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Fakir Hausgerate Pazarlama Müdürü Esra Özden Türköz, basın toplantısındaki konuşmasında hava hijyeni konusunda çığır açan yeni süpürge modeliyle temiz havayı evlere getirdiklerini söyleyerek, "Havada bulunan ve gözle görülemeyen tozları, partikülleri, bakterileri ve alerjenleri "ionizer" teknolojisi ile yere indirip, 8 filtreden oluşan ESF Teknolojisi ile temizleyerek, yalnızca evi değil, havayı da temizliyor" dedi.

Tüm zeminlerde üstün performans

Süpürgenin özelliklerini anlatan Fakir Hausgerate Pazarlama Müdürü Esra Özden Türköz, "Süpürgemizde, 4,5 litre kapasiteli geniş ve ergonomik toz haznesi sayesinde tozlar kolaylıkla boşaltılabiliyor. Ayrıca LED hazne aydınlatması ve hazne dolum göstergesi ile uyarı vererek, emiş gücünde performans kaybını önlüyor. Fakir Filter Pro, 800 W motor gücüyle tüm zeminlerde maksimum çekiş sağlarken elektrik tasarrufundan da ödün vermiyor. Ürünümüz, tüm zeminlerde üstün performans sağlayan turbo aparat, zemin ışığı teknolojisiyle gizli tozları ortaya çıkaran LED aydınlatmalı yer aparatı, hassas döşeme aparatı, kenar köşe aparatı ve mobilya aparatından oluşan zengin bir aksesuar yelpazesi sunuyor. Standart olarak 8 metre kablo uzunluğu, teleskopik vakum borusu ve hortumu ile 12 metre kullanım alanı, kullanım esnasında güç ayarlarına doğrudan erişim sağlayan ergonomik koldan kumanda sistemi sayesinde mükemmel, sessiz ve yüksek performanslı temizlik sağlıyor" diye konuştu.

"Süpürgedeki uzmanlığımızı, hava temizlemedeki uzmanlığımızla bir araya getirdik"

"Yaklaşık 3 yıldır bu projenin üstünde çalıştık" diyen Türköz, "Biz süpürgedeki uzmanlığımızı, hava temizlemedeki uzmanlığımızla bir araya getirdik. Hava temizleme cihazlarında kullanılan 8 filtreden oluşan filtreleme sistemini süpürgenin içerisine yerleştirdik. Dolayısıyla şu anda dünyanın ilk ve tek havayı temizleyen süpürgesini tasarladık. Ürün, içerisine yerleştirdiğimiz ESF Teknolojisi'ne sahip. Böylece süpürme esnasında ionizer teknolojisiyle havadaki tozları yere indiriyor ve negatif iyonlar tozları yoğunlaştırarak onların yere inmesini sağlıyor. Dolayısıyla süpürme esnasında normalde havaya kalkan tozları veya mobilyaların üzerine yerleşen tozları temizleme fırsatı buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Temiz havayı evlerimize getirdik"

Ürünün raflarda yerini aldığını belirten Türköz, "Ürünümüz tüketiciler tarafından çok güzel reaksiyonlar alıyor. Yoğun ilgi görüyor. Muhakkak incelenmesi gereken bir ürün. Son yıllarda en çok gelişen trendlerin başında sağlık trendleri geliyor. Biz de bu sağlık trendini birçok ürün kategorimizde geliştirdik. Temiz hava soluyabilmek ve temiz havanın olduğu ortamlarda yaşamak için gereken konforu evlerimizin içine getirdik. Çok inandığımız bir proje. Tüketicilerimiz de bizim bu heyecanımızı paylaşıp, muhakkak ürünümüzü incelesinler ve değerlendirsinler" şeklinde konuştu.

Dünya'nın ilk ve tek havayı da temizleyen süpürgesi

Emisyon sınıfında bindelik orana giren ilk süpürge olma özelliğini taşıyan tasarım, gelişmiş ESF Teknolojisi ile derinlemesine temizlik için sekiz kademeli bir filtreleme ve yüksek performanslı emiş gücü sunuyor. ESF Teknolojisi polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozları başta olmak üzere en ince toz parçacıklarını bile temizliyor.

ESF Teknolojisi, ionizer özelliği sayesinde havaya yaydığı negatif ionlar ile ince tozları, zararlı maddeleri ve organizmaları zemine indirerek, süpürgenin içinde hapsediyor. Böylece evin ve büyük ölçüde arındırılan ortam havasının uzun süreli temiz ve ferah kalmasını sağlıyor.

8+1 ESF Technology Üstün Filtreleme Sistemi

Fakir Filter Pro, 8+1 filtre donanımına sahip işlevsel filtre teknolojisi ESF Teknoloji sayesinde Fakir'in diğer toz torbasız süpürgelerine oranla yüzde 45 daha fazla çekim gücüne sahip.