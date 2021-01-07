Eleşkirt'te kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında kütüphane açılışı yapıldı.

Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan Z-Kütüphane'nin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol İsen ve öğretmenler yaptı.

Okuldaki meslek öğretmenleri ve öğrencilerce yapılan metal, mobilya ve elektronik malzemeler de kütüphaneye bırakıldı.