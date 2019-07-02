Son Dakika Haberleri: Ellerinde kelepçe, ayağında prangayla...
Son Dakika Güncel Haber

Ellerinde kelepçe, ayağında prangayla...

27 dakika önce

STEPHAN Ernst'le ilgili ilk tutuklama kararını Kassel Savcılığı vermişti.

Ellerinde kelepçe, ayağında prangayla..., System.String[]
STEPHAN Ernst'le ilgili ilk tutuklama kararını Kassel Savcılığı vermişti. Ancak sorgulamayı daha sonra Federal Savcılık üstlendiği için şimdi Federal Mahkeme'nin de tutukluluk kararının devamını karara bağlaması gerekiyor. Bunun için Federal Mahkeme, zanlının şahsen ifadesini almak zorunda.

15 Haziran'da özel timin evine yaptığı baskınla yakalanan Ernst, sorgusunda cinayeti itiraf etmiş, ardından da hem kendisine ait silah deposunu hem de cinayette kullandığı silahı kendisine satan ve bu satışa aracılık eden iki kişiyi ele vermişti. Federal Savcılık cinayetin arkasında başka kişiler olup olmadığını ve örgüt bağını araştırıyor. Irkçı Ernst, daha önce de Türklerin oturduğu bir evi kundaklama girişimi, bir Türk imamı bıçakla ağır yaralama ve bir mülteci yurdunu havaya uçurmak için bomba depolama suçlarından ceza almış, cezasını yattıktan sonra Karlsruhe'ye yerleşmişti. Ernst'in cezaevinden çıktıktan sonra seri cinayetlerin sorumlusu neonazi terör örgütü NSU'nun elebaşları ve çevresiyle bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Neonazi Stephan Ernst, elleri kelepçeli ve ayaklarında prangayla bir helikoptere bindirilip önce Federal Savcılığa oradan da mahkemeye götürüldü. Ernst'e özel tim eşlik etti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:28 
Fabian Ernst, Kassel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabien Ernst'ten Max Kruse'ye Türkiye uyarısı: Çok çabuk harcanırsın Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki: Hiçbir şekilde izah edilemez Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! TÜPRAŞ yine birinci

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 12:55:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ellerinde kelepçe, ayağında prangayla...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]