Elon Musk'lı kripto reklamı sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika
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Elon Musk'lı kripto reklamı sosyal medyayı karıştırdı

10.05.2022 02:26
Elon Musk'lı kripto reklamı sosyal medyayı karıştırdı

Elon Musk kripto reklamında oynadı mı? YouTube ve Twitter'da dolaşan sahte çekilişler üzerinden milyonlarca dolar çalındı.

2020 yılından bu yana kripto para dünyasına olan yakınlığıyla bilinen Elon Musk, dolandırıcıların ağından kurtulamıyor. Elon Musk ve Twitter kurucu su Jack Dorsey'in adını kullanarak sahte çekilişler düzenleyen kötü niyetli kişiler, milyonlarca dolar çalmayı başardı.

Sahte kripto para reklamları, Elon Musk ve Jack Dorsey'in katıldığı "The ? Word" konferansı görüntülerini kullanarak milyonlarca dolar çalıyor. Musk'ın açıklamalarını ön plana çıkaran bu sahte çekilişler, etkinliğe katılan herkese "iki kat kazandırma" sözü veriyor.

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Elon Musk'ın konuşmalarından sahte kripto reklamı hazırladılar

Kötü niyetli kişilerin sahte reklamları, yatırımcıların kripto paralarına göz dikmeye devam ediyor. Tesla CEO'su ve Twitter kurucusunun yer aldığı videolar kullanılarak milyonlarca dolar değerindeki kripto paranın çalındığı ortaya çıktı.

Bleeping Computer tarafından hazırlanan yeni rapor, sahte videoların, kripto para yatırımcılarına iki kat getiri vaat eden dolandırıcılık için kullanıldığını gösterdi. Musk ve Dorsey'in geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen The B Word konferansındaki konuşmalarını kullanan videolar, on binlerce kez görüntülendi.

Bu videolardan bazılarında, izleyiciler için çekiliş yapıldığını iddia eden bir bağlantı paylaşıldı. Bağlantı, yatırımcıların sahte promosyonlardan yararlanması için, kripto paralarını transfer etmesi gereken bir web sitesine açılıyordu. Web sitedeki adrese kripto para gönderen yatırımcılara, iki kat ödeme yapılacağı ifade edildi.

Rapor, dolandırıcılıkla bağlantılı YouTube kanalından birinin 1 milyondan fazla abonesi olduğunu gösterdi. McAfee ayrıca dolandırıcılıkla bağlantılı olduğuna inandığı 26 web sitesini listeledi, ancak sayının muhtemelen daha fazla olduğunu söyledi.

YouTube'daki sahte çekilişlere ek olarak Twitter'da binlerce kripto dolandırıcısı olduğunu belirtmek gerekiyor. Elon Musk'ın adını kullanan bu hesaplar, sahte web siteleri üzerinden para kazandırdığını iddia ediyor.

Peki siz sahte Elon Musk kripto reklamı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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