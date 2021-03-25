Emekli çiftin en büyük eğlencesi tavlacı kedileri - Son Dakika

Emekli çiftin en büyük eğlencesi tavlacı kedileri

25.03.2021 23:10

Emekli çiftin en büyük eğlencesi tavlacı kedileri Tavlacı kedi sosyal medya fenomeni oldu Artvin'de yaşayan Neşe ve Baki Güven çiftinin tavla oynamaya meraklı kedileri sosyal medyada fenomen oldu.

Emekli çiftin en büyük eğlencesi tavlacı kedileri

Tavlacı kedi sosyal medya fenomeni oldu

ARTVİN - Artvin'de yaşayan Neşe ve Baki Güven çiftinin tavla oynamaya meraklı kedileri sosyal medyada fenomen oldu.

Artvin'de yaşayan Neşe ve Baki Güven çiftinin 2 yıl önce yavruyken sokaktan sahiplendikleri ve 'Lila' ismini koydukları kedilerinin tavlaya oynarmışçasına yaptığı hareketler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sahibinin karşısına geçen kedi usta bir tavlacı gibi kapı alıp, zar atıyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Baki Güven, soğuk bir havada kapının önünde bulduğu yavru kediyi evde besleme kararı aldı. Eşi Neşe Güven'in yardımıyla iki yıldır evlerinde kedi beslemeye başladılar. Çift, evin neşe kaynağı olan 'Lila' ismini verdikleri kedileriyle oldukça iyi vakit geçiriyor, onunla tavla bile oynuyorlar. Kedinin tavlaya olan ilgili karşısında şaşkına dönen çift, kedilerinin tavla oynarmış gibi hareket ettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.

Görüntülerde 'Lila' isimli kedi, sahibinin tavlayı açar açmaz karşısına rakip olarak geçiyor. Sırasını bekleyen kedi, sahibinin hamlesinin ardından tavla pullarına patileriyle dokunarak, oynarmış gibi hareketler yapıyor. Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesinin ardından, tavla oynayan kedi ilçede büyük ilgi görmeye başladı.

Tavlacı kedi evin neşe kaynağı

Kedinin evin neşe kaynağı olduğunu ifade eden Baki Güven, "İki yıl önce sokakta yavruyken sahiplendik. Eşimle birlikte özellikle pandemi sürecinde kediye daha çok vakit ayırabildiğimiz için samimiyetimiz daha fazla arttı. Evde canımız sıkıldı tavlayı açtım. Koşa koşa geldi, sanki rakibim olarak karşıma oturdu. Kapı alır gibi patileriyle pulları çekti, yerlerine koydu. İlk acaba renkler mi cazip geldi dedim. Sonra baktım renklerle ilgisi yok pullar ve zarlarla daha çok ilgileniyor. Bize çok iyi bir arkadaş oldu. Evin adeta çocuğu ve torunu gibi" diye konuştu.

"Videoyu izleyenler ise çok şaşırıyor. Bu nasıl olur diyorlar"

Eşi Neşe Güven ise "Eşim, tavlayı oynamamız için tavlayı getirince Lila benden önce koştu. İlk görünce çok şaşırdık, tesadüf zannettik. Sonra sürekli yapmaya başlayınca cep telefonuma kayıt ettim. Videoyu izleyenler ise çok şaşırıyor. Bu nasıl olur diyorlar. İnsanlar sokak hayvanlarını sahiplensinler. O kadar çok can var ki sokakta, hayvan beslemek isteyenler buralardan sahiplenebilir" ifadelerini kullandı.

Emekli çiftin en büyük eğlencesi tavlacı kedileri
Emekli çiftin en büyük eğlencesi tavlacı kedileri
Emekli çiftin en büyük eğlencesi tavlacı kedileri
Emekli çiftin en büyük eğlencesi tavlacı kedileri

Ardanuç, Emekli, Artvin, Medya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Emekli çiftin en büyük eğlencesi tavlacı kedileri - Son Dakika


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