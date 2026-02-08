İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
08.02.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail'in 100. yılına varmadan yıkılabileceği uyarısında bulundu. Parçalanmış bir toplumdan ve kötüleşen uluslararası imajdan bahsederek, genç neslin yönetimi devralması gerektiğini vurguladı.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail'in içten yaşadığı parçalanma ve dış dünyadaki nefretin etkisiyle 100. yılına varmadan yıkılacağı uyarısında bulundu.

Brik, İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi için "İsrail yıkıma doğru gidiyor ve onu kurtarmanın tek bir yolu var" başlığıyla bir makale kaleme aldı.

Makelede, geleceğe dair düşündüğünde kendisini "İsrail Devleti 100 yılı aşabilecek mi?" sorusunu sorarken bulduğunu aktaran Brik, şunları kaydetti: "On yıllar boyunca İsrail, içeriden parçalanmış bir devlete dönüştü; kesimler arasında, sağ-sol arasında, Yahudiler ile Araplar arasında derin bir nefret var. Bu, devletin her parçasına nüfuz ediyor ve mahvediyor."

İSRAİL'İ BEKLEYEN SONU BU SÖZLERLE AÇIKLADI

Yitzhak Brik ayrıca İsrail'in içten yaşadığı parçalanma ve dış dünyadaki nefretin etkisiyle 100. yılına varmadan yıkılacağı uyarısında bulundu.

NETANYAHU'YU KIZDIRACAK SÖZLER

Brik, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işaret ederek, "ülkede kendi siyasi bekasını kamu yararına tercih eden bir yönetim bulunduğunu" belirtti. Emekli Tümgeneral, bu yönetimi "kısa vadeli düşünen ve yolunu kaybetmiş" şeklinde nitelendirdi.

"İSRAİL SON YILLARDA NEFRET UYANSDIRAN BİR DEVLET HALİNE GELDİ"

İsrail'in dışarıdaki imajına da değinen Brik, "İsrail'in son yıllarda dünya nezdinde tiksinti ve nefret uyandıran bir devlet haline geldiğini; bu nedenle çok sayıda vatandaşının başka ülkelere göç etmeyi seçtiğini" aktardı.

Brik, İsrail'in direnç gösterme ve ayakta kalma kapasitesinin, güvenlik, ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve bilim dahil tüm alanlarda giderek zayıfladığı değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇ KUŞAK YÖNETİMİ DEVRALMALI"

İsrail'in içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için genç bir kuşağın yönetimi devralarak ülkeyi güvenli bir limana taşıması gerektiğini kaydeden Brik, Tel Aviv'in kuzeyde (Lübnan ve Suriye) ve güneyde (Gazze Şeridi) güvenliğin yeniden sağlanmasından uluslararası ilişkilerin yeniden inşasına kadar karşı karşıya olduğu zorlukların ancak "önlerinde daha uzun yılları olanların sahip olabileceği bir enerji gerektirdiğini" vurguladı.

Brik, İsrail'in 100 yılı gençlerin umutsuzluğu sorumluluğa; kutuplaşmayı ise fikir ortaklığına dönüştürmeyi başarması halinde aşabileceğini savundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız - Son Dakika

TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:33
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
16:09
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:06:12. #7.11#
SON DAKİKA: İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.