Son Dakika Haberleri: Emiliano Sala: Manş Denizi'nde Düşen Uçaktan Çıkarılan Cesedin Genç Futbolcuya Ait Olduğu Açıkladı
BBC

Emiliano Sala: Manş Denizi'nde Düşen Uçaktan Çıkarılan Cesedin Genç Futbolcuya Ait Olduğu Açıkladı

26 dakika önce

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı Fransa'dan Galler'e taşırken radardan kaybolan ve Manş Denizi'ne düşen özel uçağın enkazından çıkarılan cesedin genç futbolcuya ait olduğu açıklandı.

Emiliano Sala: Manş Denizi'nde Düşen Uçaktan Çıkarılan Cesedin Genç Futbolcuya Ait Olduğu Açıkladı, System.String[]
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı Fransa'dan Galler'e taşırken radardan kaybolan ve Manş Denizi'ne düşen özel uçağın enkazından çıkarılan cesedin genç futbolcuya ait olduğu açıklandı.

Ara transfer döneminde Fransa'nın Nantes ekibinden Cardiff City'e transfer olan 28 yaşındaki Sala, 21 Ocak'ta yeni takımına katılmak üzere havalanmış, ancak uçak radardan kaybolmuştu. Yapılan aramalarda uçağın enkazına ulaşıldı.

Sala'yı taşıyan Piper Malibu tipi N264DB kuyruk numaralı özel uçağın pilotu ise David Ibbotson'du.

Çarşamba günü, uçağın enkazından bir cesedin çıkarıldığı açıklanmıştı.

İngiltere'de Dorset kenti emniyeti, cesedin teşhis edildiğini ve Sala'ya ait olduğunu belirtti.

Cardiff City takımında yapılan yazılı açıklamada, "Emiliano'nun ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Dualarımız daima Emiliano ve David ile olacak" dendi.

Cardiff City oyuncuları da sosyal medyada acılarını dile getirdi. Takımın orta saha oyuncusu Sol Bamba, "Trajik… Huzur içinde yat" diyerek Emiliano Sala'nın siyah - beyaz bir fotoğrafını paylaştı.

https://twitter.com/Sol14Bamba/status/1093651252712493057

Arsenal forması giyen Mesut Özil ise "Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmez. Dualarımız Emiliano ile pilotunun aileleriyle" dedi.

https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1093660620552048641

Pilot David Ibbotson'un bedeni hüniz bulunabilmiş değil.

21 Ocak'ta uçağın radardan kaybolmasının ardından başlatılan arama - kurtarma çalışmaları üç gün sonra sonlandırılmış, Emiliano Sala'nın ailesi tarafından finanse edilen özel bir arama ekibi çalışmalarını sürdürmüştü.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:24 

Fransa, Manş Denizi, Emiliano Sala, Dünya
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