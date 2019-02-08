Emiliano Sala: Manş Denizi'nde Düşen Uçaktan Çıkarılan Cesedin Genç Futbolcuya Ait Olduğu Açıkladı

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Dünyanın En Kısa Evliliği 3 Dakika Sürdü! Boşanma Sebepleri 'Pes' Dedirtti

Babasından Feci Şekilde Şiddet Gören Kız Çocuğunu Kimse Duymadı

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