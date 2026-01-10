Emine Erdoğan: Kültürel mirasınızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız

Palet Türk Müziği İlkokulu'nu ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yapılan araştırmalar gençlerin günde ortalama 2 saat müzik dinlediğini ve müzik kliplerinin yüzde 75'inin uygunsuz haller, şiddet, alkol ve sigara kullanımına özendiren unsurlar içerdiğini söylüyorlar. Halbuki müzik ruhun gıdasıdır. Ancak görüyoruz ki, sanatsal bağlamından koparılan medeniyet kökleri kurutulmuş müzik, yeri geliyor ruhun zehri de olabiliyor. O nedenle kültür ve sanat hayatınızı zenginleştirecek ve kültürel mirasınızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Palet Müzik Okulu'nu ziyaret etti. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, merhum bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un eşi Barihüda Tanrıkorur, milletvekilleri, sanatçılar ve medya kuruluşu temsilcileri katıldı.

'KÜLTÜRÜMÜZ, MİLLİ KİMLİĞİMİZ VE HAFIZAMIZ ÇOCUKLARIN DÜNYASINDA YENİDEN HAYAT BULUYOR'

Burada konuşan Emine Erdoğan, "Bu güzide eğitim yuvasının dünya genelindeki sayılı müzik okullarından biri olması eminim ki hepimizin göğsünü kabartıyor. Çünkü; bu okulun alelade bir müzik eğitimi vermenin çok ötesinde bir misyonu var. Burada kültürümüz, milli kimliğimiz ve hafızamız çocukların dünyasında yeniden hayat buluyor. Başka bir ifadeyle gelecek geleneğin sağlam ve köklü temelleri üzerinde inşa ediliyor. Eğer bugün bu vizyon ete kemiğe bürünmüşse bu işini aşkla yapan harika bir öğretmen kadrosu çok değerli sanatçılar, özverili idareciler ve destek hizmetleri ekibi sayesindedir. Ne mutlu onlara ki bu aziz vatanın bayrağına rüzgar olacak, onu dünyanın her yerinde dalgalandıracak pırıl pırıl evlatlar yetiştiriyorlar. Ben de Palet Okulları ailesinin her bir mensubuna fikri temellerini atan kurucularına ve tüm emek sahiplerine tek tek şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı

'EVLATLARIMIZIN BİR KISMI MÜZİĞİ BİR KARİYER YOLU OLARAK SEÇECEK, ÖNEMLİ BESTEKARLAR, İCRACILAR OLACAKLAR'

Erdoğan, "Türk müziği bu toprakların hikayelerinin biriktiği, acının, sevincin, hasretin, sevdanın ezgiye dönüştüğü büyük bir milli hafızadır. Gönlümüzün ihsanıdır. Bazen yürek tellerimizi titreten, bazen ruhumuzu kanatlandıran şarkılar ve türküler bize aynı hikayenin, aynı kaderin parçası olduğumuzu anlatır. Bizi birbirimize yakınlaştırır. Anadolu coğrafyasının yüzyıllardır süre gelen büyük serüvenine dahil olduğumuzu hissettirir. Bu kültürel miras bir yandan içsel dünyalarımızdaki arayışları dile getirirken bir yandan da toplumumuzun ortak değerlerini, inançlarını ve tecrübesini yansıtır. Her ne kadar müzik evrensel olsa da kendi müziğimizi dinlemek içimizde uzun bir yolculuktan sonra eve dönmenin verdiği o derin huzur hissini uyandırır. Çünkü o evde anlaşıldığımızı, kabul gördüğümüzü ve oraya ait olduğumuzu biliriz. İşte bu yüzden müzik toplumu birbirine görünmez bağlarla bağlayan, farklılıkları duyguların potasında eriten ve milli kimliğin oluşumunda temel bir rol üstlenen vazgeçilmez bir unsurdur. Türk müziğini oluşturan tüm dalları varlığımızın ayrılmaz bir parçası olarak görmek zorundayız. Zira Türk müziği tarih boyunca kentte, sarayda, dergahta, camide, köyde, kırsalda, sınır boylarında, kışlada, yaşamı tüm boyutlarıyla çevrelemiş benzersiz bir müzik evrenidir. Sanat müziğinden mevlevi müziğine, halk müziğinden askeri müziğe kadar uzanan büyük bir miras, millet olma bilincimizi sesle, ritimle ve anlamla beslemiştir. Dede Efendi'den Itri'ye, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a, hafız Saadettin Kaynak'tan Cinuçen Tanrıkorur'a, isimlerini burada tek tek sayamayacağımız nice usta, gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken güçlü bir estetik anlayış ve irfan dünyası bırakmıştır. Ne var ki hastalara şifa verecek kadar billur, insan ruhunun en karanlık yerlerini bile aydınlatacak kadar latif olan, güzelliğiyle, dikkatiyle tüm dünyaya nam salan müziğimiz maalesef bir dönem kendi evinden kovuldu. Öz yurdunda garip kalanlardan oldu. Kültür dünyamız ödünç ve yabancı kavramlarla tahrip edildi, çölleşti. Ancak ne sevindiricidir ki bugün bu çatının altında sadece bir enstrümanı çalmayı öğrenen çocuklar değil, üstadın deyişiyle, 'Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip' bir nesil yetişiyor. Böyle bir nesil, bir anlamda da kültür ve sanat dünyamızın ihyası demektir. Bu evlatlarımızın bir kısmı belki müziği bir kariyer yolu olarak seçecek, önemli bestekarlar, icracılar olacaklar. Belki bir kısmı başka mesleklere yönelecek. Ama önemli olan şu ki hepsi yeni ve özlenen bir aydın zümreyi oluşturacaklar" diye konuştu.

'KÜLTÜREL MİRASINIZLA GENÇLER ARASINDA KÖPRÜLER KURACAK BİR ÇABA İÇİNDE OLMALIYIZ'

Emine Erdoğan, "Bu çocuklar yüksek bir sanat formu olan Türk müziği sayesinde derin felsefi motiflerle insan merkezli bir anlayışla ve köklü bir fikir dünyası ile çok erken yaşta tanışıyorlar. Bir yandan estetik duyguları gelişirken diğer yandan hayata geniş bir ufuktan bakabilen, insanlar değer katabilecek fertler olarak veriyorlar. Çocuklara, 'Hangi enstrümanı seviyorsun?' diye sorulduğunda, 'Ud, kanun, tambur' cevabını alabilmek bile tek başına büyük bir başarıdır. Müziğimizin çok uzun zamandır hak ettiği bir iade itibarının en somut göstergelerinden biridir. Bugün küresel bir fenomene dönüşen bazı müzik türlerinin başta çocuklar ve gençler olmak üzere insanları nasıl şiddete yönelttiğini hep birlikte görüyoruz. Ne yazık ki tüm dünyada gençler ağır hakaretler, çirkin düşünceler, cinsel içeriklerde şiddet içeren sözlerin kullanıldığı bir müzik kuryasıyla kuşatılmış durumdalar. Kimlik arayışındaki birçok genç; rol modellerinin böyle bir dünyada arıyorlar. Yapılan araştırmalar gençlerin günde ortalama 2 saat müzik dinlediğini ve müzik kliplerinin yüzde 75'inin uygunsuz haller, şiddet, alkol ve sigara kullanımına özendiren unsurlar içerdiğini söylüyorlar. Halbuki müzik ruhun gıdasıdır. Ancak görüyoruz ki, sanatsal bağlamından koparılan medeniyet kökleri kurutulmuş müzik, yeri geliyor ruhun zehri de olabiliyor. O nedenle kültür ve sanat hayatınızı zenginleştirecek ve kültürel mirasınızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN İLK TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'

Programda konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "PALET Türk Müziği İlkokulu bizim bundan 7 yıl önce burada kurduğumuz Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu. Bugün son 15 yıldır yaptığım aslında bütün vakıf çalışmalarında benim hedefim bu kültürümüzün ihyası ve yeni nesillere hakkıyla aktarılması. Sadece ansiklopedik bilgi olmaması, evlerde, sokaklarda canlı canlı yaşanması ve yaşatılması ve bütün bir milletçe kendi kimliğimizi, kendi kültürümüzü, kendi inancımızı, değerlerimizi kuşanarak yaşayabilmemiz ve dünyayla da bu özgüvenle ilişkiler kurmamız. Dolayısıyla bu okul aslında müzik yeteneği olan 6 yaşındaki çocukların Türk müziğine doğmasını hedefliyor. Neden? Bugün Türkiye'de 6 yaşındaki bir çocuğun çok müzik yeteneği olduğu düşünülse muhtemelen yönleneceği istikamet batı müziği yolları olacak, batı müziği enstrümanları olacak, batı müziği üstatları olacak. İstiyoruz ki eşit şartlarda rekabet edebilelim ve 6 yaşında yeteneği keşfedilmiş çocuklarımız Türk müziğiyle müzik eğitimine başlasınlar. Her yıl binin üzerinde bize kah başvuranlar, kah bizim Üsküdar ilçesinde yaptığımız taramalarda bulduğumuz yetenekli çocuklar içerisinden sadece 24 tanesini okulumuza alıyoruz. Yeteneğe göre karar veriyoruz, ailenin maddi durumuna göre de burslandırıyoruz çeşitli oranlarda. ve 3 tane mezunumuz, 3 mezuniyetimiz ve 3 grup mezunumuz oldu. Mezunlarımızın bir kısmı müzik eğitimine konservatuar bünyesinde devam ediyorlar. Her geçen sene Medeniyet Üniversitesi ile ve Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız iş birliği ile daha çok öğrencinin konservatuarda müzik eğitimine devam edebileceğini şu anda görüyoruz. Devam etmeseler dahi bu yaşta ilkokul bitmeden bir enstrümanı 3 yıl icra etmiş, sahneye çıkmış, stüdyoda kayıt almış aslında müzik tecrübesine sahip çocuklar yetiştiriyoruz. Hayatlarının devamında hangi alanda kariyer yaparlarsa yapsınlar, Türk müziğini, kendi kültürlerini, geleneklerini çok iyi bilen entelektüeller yetiştirmiş oluyoruz. Bu okul binamızda tam anlamıyla sizler de gördüğünüz bir kültür merkezi aslında, yaşayan bir kültür merkezi. Ümit ediyorum ki buradan devam eden iş birliklerimiz bütün Kültür Bakanlığımızın topluluklarını burada ağırladık. Konservatuarlarımızı burada ağırladık. Müzik üstatlarımızı burada ağırladık. Ağırlamaya devam ediyoruz. Burada Türk müziğinin geleceğine dair çalıştaylar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilci Yüce Gümüş ise, "PALET Türk Müziği İlkokulu, Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olarak bundan 7 sene evvel eğitim hayatına başladı. Bu 9 buçuk yıllık hazırlık süresinin akabinde 7 senedir eğitim hayatındayız. ve bugün kıymetli Emin Erdoğan hanımefendiyi ağırlamanın da mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Emine Erdoğan, okula atık malzemelerden üretilen kemençe hediye etti. Okulu ziyaretinde Bilal Erdoğan ve Yüce Gümüş tarafından karşılanan Emine Erdoğan, 3. sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü sınıfa girerek Kur'an-ı Kerim dersine konuk oldu. Öğrenciler bu sırada hep bir ağızdan Rahman Suresi'ni okudu. Daha sonra anasınıfı öğrencilerinin sınıfına giren Emine Erdoğan, Afrika ülkelerinin bayraklarının işlendiği dersle yakından ilgilendi. Seramik Atölyesi'ni ziyaretinde çocukların yaptığı seramikleri inceleyen Emine Erdoğan, Türk musikisinin önemli bestekarlarından Alaeddin Yavaşca'nın kişisel eşyaları ve bestelerinin bulunduğu odayı da gezdi.

Her platformda 'Sıfır Atık' konusuna vurgu yapan Emine Erdoğan, okulda atık eşyalardan üretilen enstürümanların bulunduğu bölümü gezdi, akabinde okula geri dönüştürülmüş atık malzemelerden üretilen bir kemençe hediye etti. Emine Erdoğan, daha sonra okulun çalışma hücreleri, ses kayıt stüdyosu, lüthiyer atölyesi ve kütüphane alanları ile Türk müziği tarihinden enstrüman bilgisine, ses kayıt tarihinden bestecilere, bestelere, formlara ve usullere kadar Türk müziğinin hemen her alanına temas eder mahiyetteki ülkenin ilk tematik Türk Müziği Müzesi'ni ziyaret etti. Seçilmiş sözlü ve enstrümantal Türk müziği eserleri ve bestecilerinin yer aldığı çarkların eşleştirilerek beste çalınabildiği 'Çarkıplak' adlı oyun aletiyle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, oyunla ilgili sorular sordu.

Emine Erdoğan, okulun Kapalı Spor Salonu'nu da ziyaret ederek ok atan çocukları izledi. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan tarafından günün anısına Emine Erdoğan'a, Palet Okulları tarafından düzenlenen çocuk enstrümanları yapımı yarışmasını kazanan öğrenciler tarafından yapılan ud hediye edildi. Öğrencilerin enstrüman dinletisi, müzik topluluğu konseri ve aile fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.