Emmy ödüllerini 2020'de kazananların tam listesi - Son Dakika
BBC

Emmy ödüllerini 2020'de kazananların tam listesi

Emmy ödüllerinin 72'ncisi Los Angeles'ta komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda sosyal mesafe kuralları gereği neredeyse boş bir salonda gerçekleşti.

Emmy ödüllerini 2020'de kazananların tam listesi, System.String[]

Emmy ödüllerinin 72'ncisi Los Angeles'ta komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda sosyal mesafe kuralları gereği neredeyse boş bir salonda gerçekleşti. Kimmel'a Jennifer Aniston, Ozark'tan Jason Bateman ve Anthony Anderson gibi yıldızların sunuculuk yaparak eşlik ettiği törende yeşil perde teknolojisinden çok büyük oranda yararlanıldı.

Kimi adayların oturma odalarına düzenlenen bağlantılarla dağıtılan ödüller sayesinde dünyanın dört bir yanından katılım sağlandı.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından büyük çapta gerçekleşen ilk ödül töreni olan Emmy'ler, müzik performansları ve ödül araları olmadan dağıltıldı.

Adayların oturma odalarına gerçekleşen ya da farklı etkinlik alanlarına yapılan bağlantılarla gerçekleşen törene Kanada yapımı "Schitt's Creek" komedi dallarında bütün ödülleri toplayarak damga vurdu.





Bu yıl son sezonu yayınlanan Schitt's Creek, dokuz dalda ödül kazanarak Emmy'lerin komedi dalındaki rekorunu kırdı.

ABD televizyon devi HBO'nun Succession adlı yapımı ise en iyi dram dizisi, en iyi erkek oyuncu, dram dalında en iyi senaryo ve en iyi yönetmen kategorilerinde ödülleri kucakladı.

HBO'nun 26 dalda aday gösterilen süper kahraman dizisi Watchmen, en iyi mini dizi kategorisinde ödül alırken dizinin oyuncuları Regina King ve Yahya Abdul-Mateen II da ödül kazandı.

Yine HBO yapımı olan Euphoria dizisinin 24 yaşındaki oyuncusu Zendaya ise en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü kucaklayarak bu kategoride ödül kazanan en genç oyuncu oldu.

En iyi komedi

•Schitt's Creek

En iyi drama

•Succession

En iyi mini dizi

•Watchmen

En iyi erkek koyuncu (Komedi)

•Eugene Levy, Schitt's Creek

En iyi kadın oyuncu (Komedi)

•Catherine O'Hara, Schitt's Creek

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi)

Dan Levy, Schitt's Creek

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi)

Annie Murphy, Schitt's Creek

En iyi erkek oyuncu (Drama)

Jeremy Strong, Succession

En iyi kadın oyuncu (Drama)

•Zendaya, Euphoria

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)

Billy Crudup, The Morning Show

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama)

Julia Garner, Ozark

En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film)

•Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi veya film)

•Regina King, Watchmen

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film)

•Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film)

•Uzo Aduba, Mrs. America

En iyi reality yarışma programı

•RuPaul's Drag Race

En iyi talk şov serisi

•Last Week Tonight with John Oliver

En iyi skeç serisi

•Saturday Night Live

En iyi televizyon filmi

•Bad Education

En iyi komedi dizisi yazarı

•Daniel Levy, "Schitt's Creek"

En iyi drama dizisi yazarı

•Jesse Armstrong, Succession

En iyi mini dizi, film ya da drama yazarı

•Damon Lindelof ve Cord Jefferson, Watchmen

En iyi komedi dizisi yönetmeni

•Andrew Cividino ve Daniel Levy, Schitt's Creek

En iyi drama yönetmeni

•Andrij Parekh, Succession

En iyi mini dizi yönetmeni

•Maria Schrader, Unorthodox

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 07:47

Son Dakika Dünya Emmy ödüllerini 2020'de kazananların tam listesi - Son Dakika Dünya

BBC
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