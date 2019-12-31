Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polis merkezine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polis merkezine yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polis merkezine yeni yıl ziyareti

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara'nın Altındağ Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, polis memurlarının yeni yılını kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polis merkezine yeni yıl ziyareti, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara'nın Altındağ Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, polis memurlarının yeni yılını kutladı.

Aktaş'ı, ziyareti sırasında Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Nöbetçi polis memurundan tekmil alan Aktaş, daha sonra polis merkezinde görevli personelin yeni yılını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran'dan polis merkezinin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Aktaş, daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Aktaş, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!
Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?

Son Dakika Haberleri
02:12 Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika
02:10 DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika
02:10 Bir dakika ara ile yeni yıla "merhaba" dediler - Son Dakika
02:06 Vali Gürel'den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
02:05 81 il canlı bağlantılarla denetlendi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 02:13:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polis merkezine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]