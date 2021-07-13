Emniyet müdüründen duygusal veda - Son Dakika

Emniyet müdüründen duygusal veda

Isparta'ya atanan emniyet müdürü böyle veda etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2016 yılından bu yana görev yapan ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak'a veda etti.

Zonguldak'ta 2016 yılından bu yana görev yapan ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak'a veda etti. Polis Evinden ayrılan Turanlı sosyal medya hesabından video duygusal bir video paylaşarak Zonguldak'a veda etti.

Polisevi'nden ayrılan Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, çalışma arkadaşlarına ve personeline veda etti. Polis telsizinden anons yapan Turanlı, "28 Ekim 2016 yılında gelmiş olduğum, bu kutsal görev nedeniyle bulunmuş olduğum Zonguldak'tan bu saat itibariyle Isparta'daki görevime gitmek için ayrılıyorum. Bu süreç içerisinde çalışmaları ile gayretleri ile devletin bekası ve milletin varlığı yolunda ülkemiz ve milletimiz için çalışan her bir personelime bu konuda bize yardımcı olan önümüzü açan tüm devlet büyüklerimi saygı ve minnetle anarak buradaki siz değerli arkadaşlarımı Allah'a emanet ediyorum" dedi.