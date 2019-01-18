Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Opec Üretiminde Düşüşle Petrol Yükseldi

Emtia Piyasaları – Opec Üretiminde Düşüşle Petrol Yükseldi

1 saat önce

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Kasım ayı üretiminde keskin düşüş olduğunu açıklamasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Emtia Piyasaları – Opec Üretiminde Düşüşle Petrol Yükseldi, System.String[]
– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Kasım ayı üretiminde keskin düşüş olduğunu açıklamasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.16 artışla 61.89 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.27 artışla 52.73 dolardan işlem görüyor.

Paladyum fiyatları, otomotiv sektöründe katalizör üretiminde kullanılan metale talebin artmasıyla ilk kez 1,400 dolar bandını aştıktan sonra hız kesti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.35 artışla 15.59 dolardan,

altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,291.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.65 artışla 2.6975 dolardan,

platin, yüzde 0.49 artışla 816.3 dolardan

paladyum da yüzde 2.14 artışla 1,377 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,511 liraya döndü.

OPEC ve müttefiklerinin 2019 yılında, üretim konusunda verdikleri taahhütlere uyacaklarını ve küresel petrol talebinin de güçlü olacağını vurgulayan OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, "Temel hedefimiz petrol piyasasının 2019'da dengeli kalmasına destek olmak. Sağlıklı talebin 2019 boyunca devam edeceği konusunda iyimseriz" diye konuştu.

Viyana'da 17-18 Nisan tarihlerinde olağanüstü toplantı yapacak olan OPEC, olağan toplantısını da Haziran ayında yapma kararı aldı. OPEC'in olağan toplantısı 25 Haziran'da Viyana'da yapılacak ve 26 Haziran'da OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticileri yine Viyana'da bir araya gelecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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