"En büyük tedavi, sigaranın bırakılmasıdır" - Son Dakika

"En büyük tedavi, sigaranın bırakılmasıdır"

20.11.2020 11:23

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Görgülü, KOAH hastalarının pandemi sürecinde daha fazla risk taşıdığını hatırlatarak, "KOAH hastası, COVID-19'a yakalandığında, diğer hastalardan daha çok zorlanır.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Görgülü, KOAH hastalarının pandemi sürecinde daha fazla risk taşıdığını hatırlatarak, "KOAH hastası, COVID-19'a yakalandığında, diğer hastalardan daha çok zorlanır. En büyük tedavi ise sigaranın bırakılmasıdır" dedi.

Pandemi nedeniyle, son sekiz aydır hasta takibi ve tedavisi giderek zorlaştı. KOAH hastalarının tedirginliği de hayli arttığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Görgülü, "KOAH, akciğerde hava akımını sağlayan bronşlarda kalıcı darlık, sürekli inflamasyon ve ilerleyen dönemde oksijen oluşumunun azalması ve solunum sıkıntısına varan kronik bir hastalıktır. Bir başka ifadeyle, bronşit olunduğunda yaşanan hissin sürekli hale gelmesi, eforla nefes darlığının oluşması ve en kötüsü bir aşamadan sonra artık geri dönüş şansının kalmamasıdır" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK ETKEN SİGARA"

Akciğerde sürekli bir inflamasyon halinin olmasının, bronşların giderek kalıcı şekilde daralmasına, sürekli balgam üretimine, en hafif viral enfeksiyonlara karşı akciğerin daha kolay ve hızlı şekilde enfeksiyonla dolmasına sebep olduğunu söyleyen Dr. Görgülü, "Akciğerin kendisini temizleme mekanizması, savunma gücü bozulduğundan, çok kolay pnömoni (zatürre) olma, oksijen seviyesinde düşme yaşanma ve antibiyotik tedavisine rağmen zor iyileşmeye yol açmaktadır" dedi.

"EN BÜYÜK TEDAVİ, SİGARANIN BIRAKILMASIDIR"

KOAH'ın ortaya çıkmasının nedenleri arasında, sigaranın başı çektiğini vurgulayan Dr. Görgülü, "Çoğu kişi tarafından bilindiği üzere, en çok sigara içimine bağlı olarak meydana gelmektedir. Genetik faktörler hala belirsizliğini korurken, 20 yıldan fazla günde ortalama 1 paket sigara içen bir kişinin erken veya ileri evre KOAH olma ihtimali neredeyse kesindir. En büyük tedavi, sigaranın bırakılmasıdır. Sigara dışında diğer sebep olan faktörler ise, mesleki maruziyet (maden işçiliği, tahıl çiftçiliği, hayvan yetiştiriciliği, kimyasallara maruziyet), yoğun hava kirliliği, odun ve kömür dumanı, tezek yakımıyla oluşan dumana maruz kalmak gibi faktörlerdir" diye konuştu.

"KOAH 4 EVREDEN OLUŞUYOR"

KOAH'ın 4 evreden oluştuğunu söyleyen Dr. Görgülü, "İlk iki evrede uygulanan tedavi ve sigaranın bırakılmasıyla, hastalığın kısmen durdurulduğunu, şikayetlerde belirgin azalmalar sağlandığını, 3. evrede ise tedavi sürecinin zorlaştığını, son evre olan 4. Evrede ise artık hastanın oksijene bağımlı şekilde yaşadığını ifade etti.

Görgülü, 4. evreyi şöyle özetledi;

"4. evre, artık hastanın oksijene bağımlı yaşamak zorunda kaldığı, giderek zorlanan akciğere bağlı kalbin yorulması ve pulmoner hipertansiyon dediğimiz kalp-akciğer arası ana damarda basınç yüksekliğinin oluşması, sonrasında hastada artık kalp yetmezliği semptomlarının da gelişmesine rastladığımız en zor evredir. Hastada protein kaybı, kas erimesi, solunum kaslarının yorulması nedeniyle giderek nefes almanın zorlaşması, oksijen cihazı dışında basınçla nefes almaya destek olacak cihazların (CPAP-BPAP) kullanılması zorunluluğu oluşmaktadır. En son aşamada, hastalarımızı maalesef solunum yetmezliği nedeniyle, yoğun bakımda ventilatör desteğine almak zorunda kalmaktayız."

"KOAH HASTASI, DAHA ÇOK ZORLANIR"

KOAH hastalarının neden COVID-19'a karşı çok dikkatli olması gerektiğini de açıklayan Dr. Görgülü, "KOAH, diğer kronik hastalıklar gibi (hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet) COVID-19 tedavisinde bizi zorlayıcı ek hastalıkların başında gelmektedir. Virüsün bulaşmasını hızlandıran bir etken olmamakla beraber, hastalık saptandıktan sonra akciğerin daha kolay etkilenmesi, zatürre oluştuysa çok daha zor tedavi edilmesine sebep olmaktadır. Zaten, COVID-19 zatürresi nedeniyle hasta oksijen düşüklüğü ile savaşırken, bir yandan da oksijen oluşumunun zaten zor olduğu KOAH mevcut olunca, maalesef hasta için zorlu süreç uzamaktadır. Bu nedenle, KOAH hastalarına zatürre aşısı öneriyoruz" dedi.

"ŞİKAYETLERİ BELİRGİNLEŞEN HERKESİN MUTLAKA HEKİME BAŞVURMASI GEREKİR"

KOAH tanısı almamış ama sigara içen veya bırakmış, sık sık bronşit olan, öksürük ve balgam şikayeti tekrarlayan, üst solunum yolu enfeksiyonu uzayan ve göğüs ağrısı ile nefes darlığı şikayetleri belirginleşen herkesin mutlaka hekime başvurması gerektiğini söyleyen Dr. Görgülü, "Gerekli tetkiklerle KOAH ise bir an evvel tedavisi düzenlenmelidir. Son yıllarda tedaviyle ilgili önemli aşamalar kat edilmiş olup, özellikle sigara bırakılması, fiziksel aktivitede artış ile hastalarımız ciddi anlamda rahatlamaktadır. Mevcut uygulanan tedavide, daralan hava yollarını açmaya yönelik nefes yoluyla alınan inhaler ilaçlar ilk sırada yer almaktadır. Kronik balgam oluşumunu azaltmaya yönelik antienflamatuar tedavilerden de fayda görülmektedir" ifadelerini kullandı.


En büyük tedavi, sigaranın bırakılmasıdır

Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sigara, KOAH, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'En büyük tedavi, sigaranın bırakılmasıdır' - Son Dakika


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