Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114935
|-0,24
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055771
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,084102
|-0,17
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,059969
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138376
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056396
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016261
|-0,15
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084665
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018148
|-0,10
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021340
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,036633
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033138
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032369
|-0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052090
|-0,17
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,057430
|-0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051980
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053842
|-0,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi