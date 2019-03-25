Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,94 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 4,69 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 4,63 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,94 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 4,69 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 4,63 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 219,270824 4,94
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,390810 4,69
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,737652 4,63
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,661034 3,91
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073398 2,09
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056020 1,78
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,049379 1,69
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,921049 1,57
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020859 1,54
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033767 1,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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