Son Dakika Haberleri: En İyi Tasarruf: Manuel Neuer Vs. Leipzig
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En İyi Tasarruf: Manuel Neuer Vs. Leipzig

2 saat önce

Manuel Neuer'den İnanılmaz Tasarruf! Bayern, ilk olarak Kupa Finalinde RB'nin ilk baskısına karşı mücadele etti ve Neuer, güçlü bir Yussuf Poulsen başlığını çubuğa indirdiğinde puan seviyelerini korumak için mucizeler yaptı. Ayrıca. Bayern, zorlu Emil Forsberg’i reddetmek için dünya standartlarında bir tasarruf daha yaptığında Neuer’e teşekkür etmek zorunda kaldı.

Manuel Neuer'den İnanılmaz Tasarruf! Bayern, ilk olarak Kupa Finalinde RB'nin ilk baskısına karşı mücadele etti ve Neuer, güçlü bir Yussuf Poulsen başlığını çubuğa indirdiğinde puan seviyelerini korumak için mucizeler yaptı. Ayrıca. Bayern, zorlu Emil Forsberg'i reddetmek için dünya standartlarında bir tasarruf daha yaptığında Neuer'e teşekkür etmek zorunda kaldı.
En İyi Tasarruf: Manuel Neuer Vs. Leipzig
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Manuel Neuer, Spor
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