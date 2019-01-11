Son Dakika Haberleri: Enerji Eğitim Programlarında 14 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek

Enerji Eğitim Programlarında 14 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek

23 dakika önce

Baymak’ın desteğiyle hayata geçirilen enerji eğitim programlarında 14 bin öğrenciye eğitim verilecek. Enerji Haftası nedeniyle eğitim alan çocuklarla toplantı düzenleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, “Dünyada 85 firma enerjisinin tamamını yenilenebilir yapmak için harekete geçti. Enerjinin büyük bölümünü kullanan sanayi ve ticaret firmalarında yenilenebilir enerji kullanımı ne yazık ki yüzde 3.5 civarında. Bu çok düşük bir […]The post Enerji eğitim programlarında 14 bin öğrenciye eğitim verilecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Enerji Eğitim Programlarında 14 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek, System.String[]
Baymak'ın desteğiyle hayata geçirilen enerji eğitim programlarında 14 bin öğrenciye eğitim verilecek.

Enerji Haftası nedeniyle eğitim alan çocuklarla toplantı düzenleyen Baymak CEO'su Ender Çolak, "Dünyada 85 firma enerjisinin tamamını yenilenebilir yapmak için harekete geçti. Enerjinin büyük bölümünü kullanan sanayi ve ticaret firmalarında yenilenebilir enerji kullanımı ne yazık ki yüzde 3.5 civarında. Bu çok düşük bir rakam. Biz bu gerçekten hareketle yenilenebilir enerjiye 2020'ye kadar 17 milyon euro yatırım yapacağız" dedi.

Bu işe bakanlık tarafından da büyük önem verildiğinin altını çizen Çolak, "Bakanlık bünyesinde Enerji Verimliliği Dairesi kuruldu" bilgisini verdi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:35 

CEO, Baymak, Sektörel
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