Enerji sektöründe birleşme ve satın almaların değeri 2020'de yüzde 83 arttı - Son Dakika

Enerji sektöründe birleşme ve satın almaların değeri 2020'de yüzde 83 arttı

13.01.2021 12:51
Enerji sektöründe birleşme ve satın almaların değeri 2020'de yüzde 83 arttı, System.String[]

Türkiye enerji piyasasında geçen yıl gerçekleştirilen 22 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri bir önceki yıla göre yüzde 83 artışla 1,1 milyar dolar oldu.

Türkiye enerji piyasasında geçen yıl gerçekleştirilen 22 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri bir önceki yıla göre yüzde 83 artışla 1,1 milyar dolar oldu.

PwC Türkiye tarafından hazırlanan "Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar 2020" raporunda, 2020'deki birleşme ve satın alma işlemlerinin yanı sıra 2021'e ilişkin beklentilere yer verildi.

Rapora göre, geçen yıl Türkiye enerji piyasasındaki 22 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri 2019'a kıyasla yüzde 83 artarak 1,1 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl petrol ve doğal gaz piyasasındaki işlemlerin toplam tahmini değeri, elektrik üretim, dağıtım, perakende ve doğal gaz dağıtım alt segmentlerinden oluşan altyapı sektöründeki işlemlerin toplam tahmini değerini geride bıraktı.

Petrol ve doğal gaz tarafında, çoğu akaryakıt ve LPG dağıtım alanında gerçekleşen işlemlerin tahmini toplam değeri 600 milyon dolar oldu.

Yabancı yatırımcı ilgisi, gelişmekte olan ülke piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan seçiciliğin de etkisiyle 2020'de toplam tahmini işlem değerinin yüzde 3'üne kadar geriledi.

Raporda, 2021'deki birleşme ve satın alma işlemlerine etki edecek unsurlar, enerji şirketlerinin döviz cinsi borçlarının yeniden yapılandırılması, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile ilgili 2030 sonrası uygulamalarının netlik kazanması, Türk bankalarının yenilenebilir enerji tedarik anlaşmalarını proje finansmanı kapsamında değerlendirmeye sıcak bakması, akaryakıt ve LPG dağıtım piyasasında başlayan konsolidasyonun hız kazanması ve spot doğal gaz piyasasının gelişimi olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PwC Türkiye Şirket Satın Alma ve Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu, şunları kaydetti:

"2020'de altyapı sektöründe halka duyurulan 16 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri 2019'a göre yüzde 17 düşüşle 500 milyon dolarda kaldı. Bu sektördeki birleşme ve satın alma işlemlerinin çoğu yenilenebilir enerji alanında, diğerleri de termal enerji üretimi ve gaz dağıtımı segmentlerinde gerçekleşti. Özellikle yenilenebilir enerji tarafında, 2030 yılı sonuna kadar YEKDEM'den dolar cinsinden yararlanmaya devam edecek olan varlıklara olan ilgi beklenenin altında kaldı. Bu durumun, pandemiden önce de mevcut olan olumsuz makroekonomik koşullar ve pandemi sebebiyle zayıflayan genel yatırım ikliminden kaynaklandığını düşünüyoruz."

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Petrol, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji sektöründe birleşme ve satın almaların değeri 2020'de yüzde 83 arttı - Son Dakika Ekonomi


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